بطولة المانيا: شتوتغارت يفرض التعادل 3-3 في اللحظات الأخيرة على دورتموند

سجل دينيز أونداف ثلاثية آخرها في اللحظات الأخيرة ليقود شتوتغارت للتعادل 3-3 مع بروسيا دورتموند في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل أونداف هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما اعتقد دورتموند أنه فاز بالمباراة إثر تسجيل البديل كريم أديمي هدفا في الدقيقة 89.





ونجح، الذي يستضيففييوم الثلاثاء المقبل، في التقدم بفارقفي الشوط الأول بعد أن عانى في بعض الفترات أمام الضيوف.وسجلركلة جزاء في الدقيقةقبل أن يضاعفالنتيجة بعدمن تسديدة قوية.لكن شتوتغارت عاد سريعا عندما نجح الألماني الدوليفي تقليص الفارق بعدمن استئناف الشوط الثاني.وأُلغي هدف سجلهلاعب دورتموند بداعيقبل أن يضع أونداف الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية ليدركوفي الدقائق الأخيرة، عاد دورتموند إلى المقدمة بهدف البديلقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يفسد أونداف الاحتفال بهدفهويحتلبرصيد، بفارقخلفصاحب المركز الثاني، بينما يتصدرالبطولة برصيد