بطولة المانيا: شتوتغارت يفرض التعادل 3-3 في اللحظات الأخيرة على دورتموند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921f766664e39.51142404_ieopmlqkjhfng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 18:47
      

سجل دينيز أونداف ثلاثية آخرها في اللحظات الأخيرة ليقود شتوتغارت للتعادل 3-3 مع بروسيا دورتموند في بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل أونداف هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما اعتقد دورتموند أنه فاز بالمباراة إثر تسجيل البديل كريم أديمي هدفا في الدقيقة 89.


ونجح دورتموند، الذي يستضيف فياريال في رابطة أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في التقدم بفارق هدفين في الشوط الأول بعد أن عانى في بعض الفترات أمام الضيوف.


وسجل إيمري تشان ركلة جزاء في الدقيقة 34 قبل أن يضاعف ماكسيميليان باير النتيجة بعد 7 دقائق من تسديدة قوية.

لكن شتوتغارت عاد سريعا عندما نجح الألماني الدولي أونداف في تقليص الفارق بعد دقيقتين من استئناف الشوط الثاني.

وأُلغي هدف سجله سيرو جيراسي لاعب دورتموند بداعي التسلل قبل أن يضع أونداف الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية ليدرك التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة، عاد دورتموند إلى المقدمة بهدف البديل أديمي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يفسد أونداف الاحتفال بهدفه الثالث.

ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر بايرن ميونيخ البطولة برصيد 31 نقطة.


كل الأخبار...

