تشيلسي يقلص الفارق مع أرسنال المتصدر بفوز مريح على بيرنلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921f6f8aa90f9.70361053_fqkehlinjmgpo.jpg width=100 align=left border=0>

سجل بيدرو نيتو وإنزو فرنانديز هدفين ليمنحا تشيلسي فوزا مريحا 2-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم السبت، ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.



وبفوزه الثالث تواليا في البطولة، تقدم تشلسي إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، متأخرا عن منافسه أرسنال الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد.









ويمكن لـ مانشستر سيتي، الذي يمتلك 22 نقطة، استعادة المركز الثاني إذا تغلب على مضيفه نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق من اليوم السبت.



وشهدت المواجهة مشاركة متوسط الميدان الدولي التونسي حنبعل المجبري بديلا للفرنسي ليسلي أوغوشوكوي مطلع الدقيقة 72. ويمكن لـ، الذي يمتلك، استعادةإذا تغلب على مضيفهفي وقت لاحق من اليوم السبت.وشهدت المواجهة مشاركة متوسط الميدان الدولي التونسيبديلا للفرنسيمطلع الدقيقة