بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم: ميداليتان برونزيتان لتونس في ثالث ايام المنافسات

أحرزت تونس اليوم السبت ميداليتين برونزيتين خلال بطولة افريقيا للرماية بالقوس والسهم المقامة بمدينة ابيدجان بكوت ديفوار.

وجاءت الميدالية الاولى عبر الثنائي رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد في منافسات الزوجي مختلط أكابر الذي انتصر في المقابلة الترتيبية على الثنائي شان يام ريان وكووك كيم يان من موريس.





وكان الثنائي التونسي تغلب في الدور ربع النهائي على الثنائي الكيني (شاه هيرش كوكي انوار) والهزيمة في نصف النهائي امام الثنائي التشادي ماديي وهورتو مارليس.كما فازت ريتاج الشايب ببرونزية مسابقة الفردي وسطيات اثر فوزها في المباراة الترتيبية على المصرية هناء عبد المعطي.وكانت الشايب تجاوزت تواليا الغينية سيلا مباليا والايفوارية سوري سيتا خلال الدورين ثمن النهائي وربع النهائي قبل الهزيمة في نصف النهائي امام المصرية نورة عبد الرحمان.ويخوض غدا الاحد محمد حماد الدور النهائي لمسابقة الفردي أكابر ضد الايفواري اياني فرانك، في حين تخوض رؤى بن عبد القادر نهائي مسابقة الفردي كبريات ضد الايفوارية ييدان اكبوبي.وتشارك تونس في هذا الموعد القاري بستة عناصر منها عنصران في صنف الاكابر (رؤى بن عبد القادر ومحمد حماد) وأربعة عناصر في الفئة العمرية دون 18 سنة (أروى بن دخان وريتاج الشايب ومحمد الهادي بن حامد وخليل ساسي) تحت إشراف المدرب الوطني بلقاسم المكي.