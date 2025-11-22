Babnet   Latest update 19:51 Tunis

رابطة الأبطال الافريقية ..الجيش الملكي المغربي ينهزم أمام مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني (1-0)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921f5586bf382.86576474_gifohmpeknlqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 18:49
      
استهل فريق الجيش الملكي  المغربي أولى مبارياته في دور المجموعات من رابطة الأبطال الافريقية بهزيمة أمام مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب أماني بزنجبار ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية .
 وجاء هدف الفوز للفريق التنزاني في الدقيقة 58 بواسطة المهاجم برانس دوبي، الذي استغل ارتباكا في دفاع الفريق المغربي ،حيث توغل داخل مربع العمليات ليسدد الكرة بقوة في شباك الحارس أحمد رضى التكناوتي.
 وسيحاول الجيش الملكي تدارك هذا التعثر ،حينما يستقبل الجمعة المقبل في الرباط ،فريق الأهلي المصري في قمة المجموعة الثانية .

 و عقب هذه النتيجة، بات فريق يونغ أفريكانز يتصدر الترتيب المؤقت بثلاث نقاط.

 وتشهد المباراة الأخرى في المجموعة الثانية مواجهة الأهلي المصري لشبيبة القبائل الجزائري في وقت لاحق من اليوم.
 


