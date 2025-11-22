جامعة الدول العربية تطلق مسابقة شهر اللغة العربية من 21 فيفري الى 22 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65db5bd0540896.38986472_lfpoiqkhnemgj.jpg width=100 align=left border=0>

نظم جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية، من 21 فيفري إلى 22 مارس 2026، مسابقة "شهر اللغة العربية" في خمس فئات، وهي: المقالة، القصة، الشعر، الخط، والرسم.



ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، الطلبة التونسيين إلى المشاركة في هذه المسابقة، من خلال إرسال أعمالهم الإبداعية إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية – إدارة الأنشطة الطالبية، وذلك قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025.









وتهدف هذه المسابقة، التي تشمل جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، إلى تنمية الإبداع الأدبي والفني لدى التلاميذ والطلبة، وتعزيز الهوية الوطنية والعربية، وغرس قيم الانتماء، فضلاً عن اكتشاف المواهب الشابة في مجالات الكتابة والخط والفنون.



ومن المنتظر أن يترشح عن كل دولة عربية 100 عمل يتم اختيارها في إطار المسابقة على المستوى الوطني. وقد برمجت الجامعة قبول 2200 عمل عن مختلف الدول الأعضاء، ستتولى لاحقاً طباعتها ونشرها وتوزيعها. وتهدف هذه المسابقة، التي تشمل جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، إلى تنمية الإبداع الأدبي والفني لدى التلاميذ والطلبة، وتعزيز الهوية الوطنية والعربية، وغرس قيم الانتماء، فضلاً عن اكتشاف المواهب الشابة في مجالات الكتابة والخط والفنون.ومن المنتظر أن يترشح عن كل دولة عربية 100 عمل يتم اختيارها في إطار المسابقة على المستوى الوطني. وقد برمجت الجامعة قبول 2200 عمل عن مختلف الدول الأعضاء، ستتولى لاحقاً طباعتها ونشرها وتوزيعها.