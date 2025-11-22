Babnet   Latest update 18:27 Tunis

جامعة الدول العربية تطلق مسابقة شهر اللغة العربية من 21 فيفري الى 22 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65db5bd0540896.38986472_lfpoiqkhnemgj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 18:04 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نظم جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية، من 21 فيفري إلى 22 مارس 2026، مسابقة "شهر اللغة العربية" في خمس فئات، وهي: المقالة، القصة، الشعر، الخط، والرسم.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، الطلبة التونسيين إلى المشاركة في هذه المسابقة، من خلال إرسال أعمالهم الإبداعية إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية – إدارة الأنشطة الطالبية، وذلك قبل تاريخ 10 ديسمبر 2025.



وتهدف هذه المسابقة، التي تشمل جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، إلى تنمية الإبداع الأدبي والفني لدى التلاميذ والطلبة، وتعزيز الهوية الوطنية والعربية، وغرس قيم الانتماء، فضلاً عن اكتشاف المواهب الشابة في مجالات الكتابة والخط والفنون.

ومن المنتظر أن يترشح عن كل دولة عربية 100 عمل يتم اختيارها في إطار المسابقة على المستوى الوطني. وقد برمجت الجامعة قبول 2200 عمل عن مختلف الدول الأعضاء، ستتولى لاحقاً طباعتها ونشرها وتوزيعها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318970


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet12°
10° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-11
20°-11
21°-12
16°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*