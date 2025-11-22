ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025): تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f4fcf3a2e06.97032732_jofekgnhmlpiq.jpg width=100 align=left border=0>

أنهت تونس مشاركتها في ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025 في المركز الخامس عشر برصيد 18 ميدالية (4 ذهبية و4 فضية و10 برونزية).



الميداليات الذهبية (4)





* جميلة بولكباش – 400 متر سباحة حرة



* إسراء بالطيب – كاراتي كوميتي +68 كلغ

* فارس فرجاني – مبارزة بالسيف السابر

* مروى البراهمي – رمي الصولجان ت 32



الميداليات الفضية (4)

* وفاء محجوب – كاراتي كوميتي -61 كلغ

* ياسين بن عباس – 200 متر سباحة على الظهر

* جميلة بولكباش – 800 متر سباحة حرة

* محمد نضال خليفي – 100 متر (ت 53/54)



الميداليات البرونزية (10)

* أميمة بديوي – جودو -48 كلغ

* أريج ع اب – جودو -78 كلغ

* سوار ذوادي – جودو +78 كلغ

* محمد أمين زغلامي – تايكوندو -54 كلغ

* معتز عيفاوي – تايكوندو -82 كلغ

* منذر المجادي – الووشو ساندا -85 كلغ

* آية دريدي – الووشو ساندا -60 كلغ

* أحمد فرجاني – مبارزة بالسيف السابر

* ياسمين السوسي – مبارزة بالسيف (سلاح الشيش)

* مبارزة بالسيف – سلاح السابر (فرق رجال)

