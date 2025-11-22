Babnet   Latest update 16:46 Tunis

ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025): تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f4fcf3a2e06.97032732_jofekgnhmlpiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 16:17
      
أنهت تونس مشاركتها في ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025 في المركز الخامس عشر برصيد 18 ميدالية (4 ذهبية و4 فضية و10 برونزية).

الميداليات الذهبية (4)


* جميلة بولكباش400 متر سباحة حرة

* إسراء بالطيبكاراتي كوميتي +68 كلغ
* فارس فرجانيمبارزة بالسيف السابر
* مروى البراهميرمي الصولجان ت 32

الميداليات الفضية (4)

* وفاء محجوبكاراتي كوميتي -61 كلغ
* ياسين بن عباس200 متر سباحة على الظهر
* جميلة بولكباش800 متر سباحة حرة
* محمد نضال خليفي100 متر (ت 53/54)

الميداليات البرونزية (10)

* أميمة بديويجودو -48 كلغ
* أريج ع ابجودو -78 كلغ
* سوار ذواديجودو +78 كلغ
* محمد أمين زغلاميتايكوندو -54 كلغ
* معتز عيفاويتايكوندو -82 كلغ
* منذر المجاديالووشو ساندا -85 كلغ
* آية دريديالووشو ساندا -60 كلغ
* أحمد فرجانيمبارزة بالسيف السابر
* ياسمين السوسيمبارزة بالسيف (سلاح الشيش)
* مبارزة بالسيف – سلاح السابر (فرق رجال)


