ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025): تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس عشر
أنهت تونس مشاركتها في ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025 في المركز الخامس عشر برصيد 18 ميدالية (4 ذهبية و4 فضية و10 برونزية).
الميداليات الذهبية (4)
* جميلة بولكباش – 400 متر سباحة حرة
* إسراء بالطيب – كاراتي كوميتي +68 كلغ
* فارس فرجاني – مبارزة بالسيف السابر
* مروى البراهمي – رمي الصولجان ت 32
الميداليات الفضية (4)* وفاء محجوب – كاراتي كوميتي -61 كلغ
* ياسين بن عباس – 200 متر سباحة على الظهر
* جميلة بولكباش – 800 متر سباحة حرة
* محمد نضال خليفي – 100 متر (ت 53/54)
الميداليات البرونزية (10)* أميمة بديوي – جودو -48 كلغ
* أريج ع اب – جودو -78 كلغ
* سوار ذوادي – جودو +78 كلغ
* محمد أمين زغلامي – تايكوندو -54 كلغ
* معتز عيفاوي – تايكوندو -82 كلغ
* منذر المجادي – الووشو ساندا -85 كلغ
* آية دريدي – الووشو ساندا -60 كلغ
* أحمد فرجاني – مبارزة بالسيف السابر
* ياسمين السوسي – مبارزة بالسيف (سلاح الشيش)
* مبارزة بالسيف – سلاح السابر (فرق رجال)
