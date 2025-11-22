Babnet   Latest update 13:37 Tunis

إيقاف الدروس بمعتمدية عين دراهم بسبب التقلّبات الجويّة وبداية تساقط الثلوج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4d5e85a6f7b6.50596393_knqjmiophegfl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 12:59 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التعليمية والتكوينية بمعتمدية عين دراهم، اليوم السبت، وذلك حفاظا على سلامة التلاميذ والمتكونين إثر بداية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات المنطقة، وفق بلاغ صادر عن اللجنة.



ودعت لجنة تفادي الكوارث في بلاغها، الذي نشرته على الموقع الرسمي لولاية جندوبة، مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة و الحذر أثناء السياقة.


وقد شهدت ولاية جندوبة في ساعات مبكرة من فجر اليوم السبت نزول كميات خفيفية من الثلوج شملت بالاساس منطقة الغرة من معتمدية غار الدماء باعتبارها اعلى نقطة بالجهة (1200 متر عن سطح البحر)، فيما عرفت معتمدية عين دراهم هي الأخرى نزول كميات متفرقة من الثلوج يتوقع ان يرتفع نسقها في المساء.


ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي، من المتوقع أن تشهد مرتفعات المناطق الغربية ومن بينها مرتفعات ولاية جندوبة اليوم انخفاضا هاما في درجات الحرارة، مع هطول كميات معتبرة من الامطار ونزول بعض الثلوج.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318958


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet12°
11° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-10
19°-10
21°-12
16°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*