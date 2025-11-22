إيقاف الدروس بمعتمدية عين دراهم بسبب التقلّبات الجويّة وبداية تساقط الثلوج

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة إيقاف الدروس بكافة المؤسسات التعليمية والتكوينية بمعتمدية عين دراهم، اليوم السبت، وذلك حفاظا على سلامة التلاميذ والمتكونين إثر بداية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات المنطقة، وفق بلاغ صادر عن اللجنة.







ودعت لجنة تفادي الكوارث في بلاغها، الذي نشرته على الموقع الرسمي لولاية جندوبة، مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة و الحذر أثناء السياقة.وقد شهدت ولاية جندوبة في ساعات مبكرة من فجر اليوم السبت نزول كميات خفيفية من الثلوج شملت بالاساس منطقة الغرة من معتمدية غار الدماء باعتبارها اعلى نقطة بالجهة (1200 متر عن سطح البحر)، فيما عرفت معتمدية عين دراهم هي الأخرى نزول كميات متفرقة من الثلوج يتوقع ان يرتفع نسقها في المساء.ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي، من المتوقع أن تشهد مرتفعات المناطق الغربية ومن بينها مرتفعات ولاية جندوبة اليوم انخفاضا هاما في درجات الحرارة، مع هطول كميات معتبرة من الامطار ونزول بعض الثلوج.