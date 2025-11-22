خلال زيارته لمؤسسات تكوين بالجزائر وزير التشغيل يستعرض تجربة تونس في مجال التكوين المهني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921a467655f12.60889620_oiqkgmlhpenfj.jpg width=100 align=left border=0>

استعرض وزير التكوين المهني والتشغيل، خلال زيارة أداها إلى مؤسسات تكوينية وتعليمية مهنية جزائرية، التجربة التونسية في مجال التكوين المهني.



وأفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل، في بلاغ أصدرته السبت، بأن الوزير قدّم لمحة عن أهم المشاريع والاختصاصات التكوينية، إضافة إلى التعريف بمهام الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة، وخاصة ما يتعلق بالتكوين المهني الأساسي والمستمر، وتكوين المكونين، وهندسة التكوين.









وشملت الزيارات الميدانية عددا من المؤسسات التكوينية بالجزائر، على غرار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، ومركز التكوين المهني والتمهين، والمدرسة العليا الخاصة بالفندقة والإطعام.



كما زار الوزير بالمناسبة الورشات التكوينية والفضاءات الإدارية، وتحادث مع الإطارات والمتكونين، واطّلع على مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لفائدة منظوريها في مختلف الاختصاصات.



وتأتي هذه الزيارات في إطار مشاركة وزير التشغيل والتكوين المهني في فعاليات النسخة الأولى لأولمبياد المهن، التي انتظمت بولاية وهران الجزائرية من 17 إلى 21 نوفمبر 2025.