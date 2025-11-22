وزير الشباب والرياضة يؤدّي زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية تونس

أدى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي امس الجمعة زيارة ميدانية إلى ولاية تونس تولّى خلالها الإطلاع على وضعية عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وتدشين عدد من المشاريع المستحدثة وحلّ الإشكاليات الخاصة بعدد من المعطلة منها.



وشملت الزيارة عدة محطات استهدفت بصفة خاصة عددا من المعتمديات والأحياء ذات الكثافة السكانية ومنها قاعة الرياضات الفردية بالكبارية التي شهدت إعادة تهيئة شاملة تمثلت في تهيئة الأدواش وحجرات الملابس وصيانة شبكة الكهرباء وصيانة شبكة تصريف المياه، وتدشين حديقة الرياضة بحي هلال ومعاينة العقار المخصص لإحداث دار الشباب بالسيجومي، التي ستحل مكان المدرسة المهجورة لتكون فضاء شبابيا وعصريا ومتنفسا لشباب الجهة.



واطلع الوزير كذلك على مختلف فضاءات المركب الرياضي علي البلهوان بالملاسين بعد إستكمال أشغال التهيئة التي شملت حجرات الملابس وإعادة بناء الأسيجة المحيطة بالملعب وتعشيب الملعب الفرعي والإنارة في انتظار إستكمال القسط الثاني للمشروع المتمثل في تهيئة ملعب اصطناعي، كما تعهدت الوزارة بتوفير التجهيزات الرياضية وحلبة تمارين لقاعة الملاكمة بعد ان تمت إعادة تهيئتها.وتحول الوزير الى باردو حيث تولى تدشين ملعب حي بحي السعادة، كما عاين أشغال تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحرايرية، وهو مشروع في طور الإنجاز بلغت نسبة تقدم إنجازه 80 بالمائة على أن تتم دراسة إمكانية إنجاز ملعب حي بالفضاء المجاور للقاعة، كما اطلع على مشروع إحداث دار الشباب برج شاكير بسيدي حسين، الذي أنجز في إطار مقاربة تشاركية مع الشباب ضمن برنامج إدماج وتهذيب الأحياء السكنية وهو في مرحلة القبول الوقتي للمشروع.وتم كذلك تدشين دار الشباب عمر المختار بالمركب الثقافي والرياضي بحي العطار والذي يضم فضاءات للأنشطة وقاعة للإعلامية وملعب حي وقاعة للرياضات الفردية ومنطقة خضراء الى جانب معاينة مشروع تهيئة ملاعب حي بحي الخضراء، الذي يشمل ملعبين لكرة القدم وملعب لكرة السلة مع تهيئة حديقة لرواد الفضاء.واطلع وزير الشباب والرياضة بالمناسبة على البرنامج الجهوي "ليدرز سيتي"، وهو تجربة نموذجية انطلقت خلال شهر أوت 2024 تقوم بها وحدات تنشيط الأحياء بتونس تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام وتمكين شباب الأحياء المجاورة ذات الكثافة السكانية وتعزيز انخراطهم في الشأن المحلي.كما زار ملعب الحي بحي الحبيب بقمرت، حيث سيتم برمجة تعشيب الملعب ليكون فضاءً للترفيه ومتنفسا لأبناء الحي وعاين مشروع تعشيب الملعب البلدي بقمرت والتي بلغت نسبة تقدم إنجازه 90 بالمائة كما تم القبول الوقتيى لقسط الانارة.كما اطلع على مختلف فضاءات المركب الشبابي بالمرسى ودار الشباب سيدي بوسعيد وتدشين استوديو البث كما تمت برمجة تهيئة قاعة للأنشطة الرياضية مجاورة لها الى جانب دار الشباب بالكرم وملعب كرة السلة بخيرالدين وتم الاذن بتوفير التجهيزات والصيانة اللازمة.وأذن وزير الشباب والرياضة لدى زيارته إلى كل من الملعب البلدي والفضاء المخصص لإحداث دار الشباب بحلق الوادي وقاعة الجمباز بعرض ملفات هذه المشاريع على اللجنة الجهوية لمتابعة المشاريع المعطلة لحلحلتها.