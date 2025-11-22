لاول مرة في تونس اجراء ثلاث عمليات دقيقة بالليزر الثوليوم
احتضن مستشفى الحبيب ثامر، أمس الجمعة، تجربة استثنائية تمثلت في تنظيم أوّل ورشة دولية للجراحة طفيفة التوغّل بالروبوت والليزر، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت.
وأوضحت الوزارة أن هذه الورشة، التي تندرج في إطار أشغال منتدى تونس الأول لتطوير الطب الصيني الإفريقي، جمعت خبراء من الصين ورؤساء أقسام جراحة المسالك البولية من مختلف الجهات. وقد شهدت إجراء ثلاث عمليات دقيقة لفائدة مرضى يعانون من تضخم البروستاتا وحصى الكلى، باستعمال تقنية الليزر الثوليوم لأول مرة في تونس.
