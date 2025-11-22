لاول مرة في تونس اجراء ثلاث عمليات دقيقة بالليزر الثوليوم

احتضن مستشفى الحبيب ثامر، أمس الجمعة، تجربة استثنائية تمثلت في تنظيم أوّل ورشة دولية للجراحة طفيفة التوغّل بالروبوت والليزر، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت.



عمليات دقيقة بتقنية الليزر الثوليوم



بث مباشر وتعزيز تبادل الخبرات



تأكيد على التطور الصحي



وأوضحت الوزارة أن هذه الورشة، التي تندرج في إطار أشغال منتدى تونس الأول لتطوير الطب الصيني الإفريقي، جمعت خبراء من الصين ورؤساء أقسام جراحة المسالك البولية من مختلف الجهات. وقد شهدت إجراء ثلاث عمليات دقيقة لفائدة مرضى يعانون من تضخم البروستاتا وحصى الكلى، باستعمال تقنيةوقد تمّ بثّ العمليات مباشرة للحاضرين، بما أتاح متابعة حيّة للتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بين الجراحين، في خطوة تعزّز مكانة تونس في مجال الجراحة طفيفة التوغّل.وأكدت الوزارة أن هذا الحدث يعكس تقدّم المنظومة الصحية التونسية وانفتاحها على التكنولوجيا الطبية المتطورة، إلى جانب تعزيز التعاون الطبي مع الصين لخدمة المواطن في مختلف أنحاء البلاد.