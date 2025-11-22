Babnet   Latest update 11:47 Tunis

الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار "الانتقال الطاقي ... نحو تنمية مستدامة" من 26 الى 28 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69218f09c9cfe6.00952809_nqokeijpfhlmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025
      
تنظم، الغرفة الوطنية للطاقة الفولتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، تحت شعار "الانتقال الطاقي ... نحو تنمية مستدامة"، وذلك من 26 الى 28 نوفمبر الجاري.

ويندرج هذا الصالون في اطار إثراء النقاش حول تسريع نسق الانتقال الطاقي في تونس وتطوير الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتمويلها.



ويتضمن البرنامج العلمي، تنظيم خمس ندوات دولية علمية تركز على المحاور المتعلقة بواقع الانتقال الطاقي في تونس، أبرزها آفاق الاستثمار في الطاقات المتجددة ودور البنوك ومؤسسات التمويل وقطاع التأمين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة وعرض لأهم المشاريع الكبرى
ودور السيارات الالكترونية في تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة الى جانب مدى استعداد المؤسسات الاقتصادية لضريبة الكربون بداية من 2026.

وستنتظم بالمناسبة، وعلى امتداد ثلاثة أيام، مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الشركات والجهات التمويلية.

كما سيتم في اليوم الختامي للصالون تنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات وخبرات المؤسسات في هذا القطاع الاستراتيجي.

وسيسجل الصالون حضوٍرا رفيع المستوى لوفود رسمية وخبراء من ليبيا وإيطاليا وألمانيا والصين وغيرهم بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات البنكية وشركات التأمين والشركات الأجنبية والمتدخلين في القطاع من مؤسسات عمومية وخاصة فضلا عن الخبراء والباحثين.

ومن المنتظر أن يشهد في مختلف فضاءاته حضور أكثرمن 500 مشارك واستقبال نحو 2000 زائر وضيف.


