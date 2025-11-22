مهرجان القاهرة السينمائي : عفاف بن محمود تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة &1649;فاق السينما عن دورها في "الجولة 13"

فازت التونسية عفاف بن محمود بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة آفاق السينما ضمن الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



جائزة مستحقة عن دور رئيسي



حازت الممثلة هذه الجائزة عن دورها في الفيلم الروائي الطويلللمخرج، وهو ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد أربعة أعمال قصيرة.يجمع الفيلم في بطولته كلًّا من:* الطفل* وبالاشتراك مع الفنان القديرتروي أحداث الفيلم قصة(حلمي الدريدي)، بطل الملاكمة الشهير الذي يبتعد عن عالم الشهرة ليعيش حياة هادئة مع زوجته(عفاف بن محمود) وطفلهما. غير أن حياتهم تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشاف إصابة الابن بمرض خطير، ما يدفع الأب إلى صراع داخلي مؤلم بين القوة والانهيار، وبين الأمل والخوف، ليطرح الفيلم سؤالًا وجوديًا عميقًا حول قدرة الإنسان على مواجهة الألم عندما يتجاوز حدود الاحتمال.شهدت الدورة 46 للمهرجان مشاركةفي مختلف المسابقات والأقسام، ضمن برمجة ضمت أعمالًا سينمائية من، مما يعكس حضورًا تونسيًا متزايدًا على الساحة السينمائية الدولية.