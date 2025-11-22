Babnet   Latest update 11:47 Tunis

مهرجان القاهرة السينمائي : عفاف بن محمود تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة &1649;فاق السينما عن دورها في "الجولة 13"

Publié le Samedi 22 Novembre 2025
      
فازت التونسية عفاف بن محمود بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة آفاق السينما ضمن الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جائزة مستحقة عن دور رئيسي


حازت الممثلة هذه الجائزة عن دورها في الفيلم الروائي الطويل "الجولة 13" للمخرج محمد علي النهدي، وهو ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد أربعة أعمال قصيرة.



يجمع الفيلم في بطولته كلًّا من:

* عفاف بن محمود
* حلمي الدريدي
* الطفل هادي بن جبورية
* وبالاشتراك مع الفنان القدير الأمين النهدي

تروي أحداث الفيلم قصة كمال (حلمي الدريدي)، بطل الملاكمة الشهير الذي يبتعد عن عالم الشهرة ليعيش حياة هادئة مع زوجته سمية (عفاف بن محمود) وطفلهما صبري. غير أن حياتهم تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشاف إصابة الابن بمرض خطير، ما يدفع الأب إلى صراع داخلي مؤلم بين القوة والانهيار، وبين الأمل والخوف، ليطرح الفيلم سؤالًا وجوديًا عميقًا حول قدرة الإنسان على مواجهة الألم عندما يتجاوز حدود الاحتمال.

شهدت الدورة 46 للمهرجان مشاركة 7 أفلام تونسية في مختلف المسابقات والأقسام، ضمن برمجة ضمت أعمالًا سينمائية من 45 بلدًا، مما يعكس حضورًا تونسيًا متزايدًا على الساحة السينمائية الدولية.


السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
Heure à Tunis :
*.*.*