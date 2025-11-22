Babnet   Latest update 06:51 Tunis

وزيرة المالية تشرف على تدشين المقرات الجديدة للمصالح الديوانية بالمنستير وسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69214f122a31f9.89910708_fejgpihnmlkqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 06:48
      
أشرفت وزيرة المالية ، مشكاة سلامة الخالدي يوم الجمعة على تدشين المقرات الجديدة للمصالح الديوانية بكل من ولايتي المنستير وسوسة، وذلك بحضوروالي المنستيرعيسى موسى ،ووالي سوسة سفيان التنفوري ، والمدير العام للديوانة محمد الهادي سافر، وثلة من الاطارات الديوانية

وتم تدشين وفق ما افادت به وزارة المالية في صفحتها الرسمية"فايسبوك"، مقر الإدارة الجهوية للديوانة بالمنستير التي أحدثت بمقتضى الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20ماي 2024 ،ومقر الشباك الموحد للديوانة بالمنستير الذي تم إحداثه بمقتضى قراروزيرة المالية المؤرخ في 7 أكتوبر 2025



كما تولت الوزيرة تدشين المقر الجديد للفرقة البحرية للديوانة بالمنستير، وأدت بالمناسبة زيارة تفقد لمصالح الوحدة البحرية للديوانة بالجهة
وقامت الوزيرة ايضا ،بتدشين مقر خلية مراقبة اليخوت بمارينا القنطاوي بسوسة
وأكدت بالمناسبة، على أن هذه المكاسب الجديدة تعد تجسيدا للرؤيا الوطنية الطموحة في تطوير منظومة العمل الإداري، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمؤسسات الاقتصادية ،ولجاليتنا التونسية المقيمة بالخارج ولكافة المواطنين المتعاملين مع إدارة الديوانة
كما شددت الوزيرة على أهمية مواصلة المساعي في المرحلة القادمة، لتعزيز دور سلك الديوانة كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين ،والمساهمة في إرساء مناخ ملائم للاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني


