مرصد حقوق الطفل: جلسة عمل لتدارس مخاطر "تيك توك" والفضاء الرقمي على الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920a7b1961374.37820066_efoinpljkqmgh.jpg width=100 align=left border=0>

خصصت جلسة عمل عقدها مرصد حقوق الطفل، اليوم الجمعة، لبحث وفهم ظواهر التهديد التي تستهدف الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، وخاصة منها تطبيقة "تيك توك"، وذلك من خلال تحليلها واقتراح أفكار عملية للتوقي منها.



وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار توجّهات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الرامية إلى الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والحد من انتشار هذه الظواهر على منصات التواصل الاجتماعي.









كما يهدف اللقاء إلى تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز تناغم عمل مؤسسات الدولة لفهم هذه الظواهر، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تبعاً للمهام الموكولة للمرصد في دراسة هذه الإشكاليات والوقوف على أسبابها ومعالجتها.



ويُشار إلى أنّ وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكنولوجيات الاتصال كانتا قد بادرتا بإطلاق "الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة رقمية آمنة للطفل"، باعتباره خطوة أولى ومكوّناً أساسياً من خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي. ومن المنتظر إعداد خطة عمل تشاركية لاحقاً لتفعيل مقتضيات هذا الميثاق وتحقيق أهدافه. كما يهدف اللقاء إلى تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز تناغم عمل مؤسسات الدولة لفهم هذه الظواهر، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تبعاً للمهام الموكولة للمرصد في دراسة هذه الإشكاليات والوقوف على أسبابها ومعالجتها.ويُشار إلى أنّ وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتكنولوجيات الاتصال كانتا قد بادرتا بإطلاق "الميثاق الوطني من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة رقمية آمنة للطفل"، باعتباره خطوة أولى ومكوّناً أساسياً من خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي. ومن المنتظر إعداد خطة عمل تشاركية لاحقاً لتفعيل مقتضيات هذا الميثاق وتحقيق أهدافه.