رابطة ابطال افريقيا (المجموعة الثالثة - الجولة الأولى): الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920a4c930d268.13767389_nfkjemhpoqlig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 18:42 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز الهلال السوداني على مولودية الجزائر 2-1 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة بملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيغالي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق عبد الرازق عمر (45+2) ومحمد عبد الرحمن (75) للهلال وخرشوم ضد مرماه (53) للمولودية.

وبعد هذه الجولة، يحتل الهلال مؤقتا المركز الأول برصيد 3 نقاط بينما تأتي المولودية في المركز الثاني بلا رصيد في انتظار اجراء المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ونادي سانت إيلوي لوبوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية غدا السبت.

وستجرى الجولة الثانية للمجموعة الأسبوع المقبل ما بين 28 و30 نوفمبر الجاري إذ تستضيف مولودية الجزائر نادي ماميلودي صن داونز في حين يستقبل سانت إيلوا لوبوبو منافسه الهلال.
ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة للدور ربع النهائي للمسابقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318922


الجمعة 21 نوفمبر 2025
