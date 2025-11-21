Babnet   Latest update 17:07 Tunis

متابعة تنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920844a3eeaa1.15537462_ognmlifqjpekh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 16:24
      
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة 2024-2028 اجتماعها الثاني، اليوم الجمعة 21 نوفمبر، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.



وحضر الاجتماع كلّ من رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، والرئيس المدير العام للشركة فيصل طريفة، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعدد من إطارات الوزارة والشركة.


وتمّ خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنفيذ مختلف محاور البرنامج في آجالها المحددة، بما يعزز:

* الأداء المالي للشركة
* الأداء التقني والتجاري
* جودة الخدمات المسداة للمواطنين

وذلك بالتوازي مع تخفيض الفاقد الطاقي.

وسجّلت اللجنة تحسناً في بعض المؤشرات، مع التشديد على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في مجال حوكمة قطاع الكهرباء.

شراكة مع مجموعة البنك الدولي

كما تمّ استعراض مجالات التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة البنك الدولي للخماسية القادمة، ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 430 مليون دولار (أي حوالي 1333 مليون دينار) تهدف إلى:

* تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركة
* تطوير إمدادات الكهرباء
* التسريع في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
* التقليص من كلفة الدعم
* تعزيز مسار تحقيق الاستقلالية الطاقية


وسيتم عقد اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة لضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج العمل ومراحل تقدمه.


