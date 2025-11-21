متابعة تنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة 2024-2028 اجتماعها الثاني، اليوم الجمعة 21 نوفمبر، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.







شراكة مع مجموعة البنك الدولي



وحضر الاجتماع كلّ من، و، بالإضافة إلى ممثلين عنوعدد من إطارات الوزارة والشركة.وتمّ خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة، بما يعزز:* الأداء المالي للشركة* الأداء التقني والتجاري* جودة الخدمات المسداة للمواطنينوذلك بالتوازي معوسجّلت اللجنة، مع التشديد على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في مجالكما تمّ استعراض مجالات التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وللخماسية القادمة، ضمن اتفاقية تمويل بقيمة(أي حوالي) تهدف إلى:* تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركة* تطوير إمدادات الكهرباء* التسريع في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة* التقليص من كلفة الدعم* تعزيز مسار تحقيقوسيتم عقدخلال الفترة القادمة لضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج العمل ومراحل تقدمه.