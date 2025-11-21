Babnet   Latest update 12:54 Tunis

المؤتمر الدولي" من الزيتون الى الزيت....نحو انتاج مستدام وتميز في السوق العالمية" يوم 10 ديسمبر 2025 بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920436ed0cda4.64541158_fjkhiogqmpnle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 12:27 قراءة: 0 د, 46 ث
      
ينظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس يوم الأربعاء 10 ديسمبر المقبل المؤتمر الدولي "من الزيتون إلى الزيت... نحو إنتاج مستدام وتميّز في السوق العالمية"، وذلك بمقر المعهد.

دعم الابتكار وتعزيز الحضور في السوق العالمية


وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار دعم الابتكار في قطاع زيت الزيتون وتعزيز مكانة تونس في السوق العالمية، من خلال تشجيع البحث العلمي وتثمين النتائج التطبيقية التي من شأنها تطوير سلسلة الإنتاج من البستان إلى المستهلك.


فضاء للباحثين والمهنيين

ويُعد المؤتمر مناسبة يلتقي خلالها الباحثون والخبراء الصناعيون والمهنيون في القطاعين الزراعي والغذائي الزراعي لتبادل الخبرات واستكشاف حلول جديدة من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تقديم أحدث البحوث والابتكارات في مجال الزيتون وزيت الزيتون.

محاور علمية وتقنيات حديثة

ويتضمن برنامج المؤتمر مداخلات تتمحور حول:

* تقنيات استخلاص الزيوت الحديثة
* المكافحة البيولوجية للآفات
* تحليل الجودة
* دور التكنولوجيا الحيوية في تحسين الإنتاج ومقاومة تغير المناخ
كما سيتم عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجالي الاستدامة والتسويق.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318893


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:33
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
13°-7
16°-10
19°-11
18°-13
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*