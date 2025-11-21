المؤتمر الدولي" من الزيتون الى الزيت....نحو انتاج مستدام وتميز في السوق العالمية" يوم 10 ديسمبر 2025 بصفاقس

ينظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس يوم الأربعاء 10 ديسمبر المقبل المؤتمر الدولي "من الزيتون إلى الزيت... نحو إنتاج مستدام وتميّز في السوق العالمية"، وذلك بمقر المعهد.



دعم الابتكار وتعزيز الحضور في السوق العالمية



فضاء للباحثين والمهنيين



محاور علمية وتقنيات حديثة



وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار دعموتعزيز مكانة تونس في، من خلال تشجيع البحث العلمي وتثمين النتائج التطبيقية التي من شأنها تطوير سلسلة الإنتاج من البستان إلى المستهلك.ويُعد المؤتمر مناسبة يلتقي خلالهافي القطاعين الزراعي والغذائي الزراعي لتبادل الخبرات واستكشاف حلول جديدة من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تقديم أحدث البحوث والابتكارات في مجال الزيتون وزيت الزيتون.ويتضمن برنامج المؤتمر مداخلات تتمحور حول:كما سيتم عرض عدد منفي مجالي الاستدامة والتسويق.