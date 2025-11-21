المؤتمر الدولي" من الزيتون الى الزيت....نحو انتاج مستدام وتميز في السوق العالمية" يوم 10 ديسمبر 2025 بصفاقس
ينظم المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس يوم الأربعاء 10 ديسمبر المقبل المؤتمر الدولي "من الزيتون إلى الزيت... نحو إنتاج مستدام وتميّز في السوق العالمية"، وذلك بمقر المعهد.
دعم الابتكار وتعزيز الحضور في السوق العالمية
وتندرج هذه التظاهرة العلمية في إطار دعم الابتكار في قطاع زيت الزيتون وتعزيز مكانة تونس في السوق العالمية، من خلال تشجيع البحث العلمي وتثمين النتائج التطبيقية التي من شأنها تطوير سلسلة الإنتاج من البستان إلى المستهلك.
فضاء للباحثين والمهنيينويُعد المؤتمر مناسبة يلتقي خلالها الباحثون والخبراء الصناعيون والمهنيون في القطاعين الزراعي والغذائي الزراعي لتبادل الخبرات واستكشاف حلول جديدة من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تقديم أحدث البحوث والابتكارات في مجال الزيتون وزيت الزيتون.
محاور علمية وتقنيات حديثةويتضمن برنامج المؤتمر مداخلات تتمحور حول:
* تقنيات استخلاص الزيوت الحديثة
* المكافحة البيولوجية للآفات
* تحليل الجودة
* دور التكنولوجيا الحيوية في تحسين الإنتاج ومقاومة تغير المناخ
كما سيتم عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجالي الاستدامة والتسويق.
