من خلال فيديو ترويجي ..الترجي الرياضي يعلن عودة لاعبه يوسف المساكني
أعلن الترجي الرياضي اليوم الجمعة، من خلال فيديو ترويجي نشره على صفحته الرسمية، عودة لاعبه يوسف المساكني في أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي.
وأرفق الفريق الفيديو بعبارة مقتضبة جاء فيها: "عاد فناننا، ليبدأ العرض".
صفقة لتعويض غياب البلايليويأتي التعاقد مع يوسف المساكني في إطار سعي الترجي لتعويض غياب الجزائري يوسف البلايلي الذي تعرض في مباراة الدربي أمام النادي الإفريقي لإصابة على مستوى الرباط الصليبي والغضروف الهلالي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.
مسيرة حافلة في تجربته الأولى مع الترجيوكان المساكني، الذي استهل مسيرته الكروية مع الملعب التونسي، قد خاض تجربة أولى ناجحة بقميص الترجي الرياضي بين 2008 و2013، توّج خلالها بعدة ألقاب أبرزها:
* أربع بطولات وطنية متتالية
* كأس تونس
* رابطة أبطال إفريقيا 2011
* دوري أبطال العرب 2009
* كأس اتحاد شمال إفريقيا للاندية الفائزة بالكأس 2008
