من خلال فيديو ترويجي ..الترجي الرياضي يعلن عودة لاعبه يوسف المساكني

صفقة لتعويض غياب البلايلي





مسيرة حافلة في تجربته الأولى مع الترجي



تجربة طويلة في الملاعب القطرية



ويأتي التعاقد مع يوسف المساكني في إطار سعي الترجي لتعويض غياب الجزائريالذي تعرض في مباراة الدربي أمام النادي الإفريقي لإصابة على مستوىستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.وكان المساكني، الذي استهل مسيرته الكروية مع، قد خاض تجربة أولى ناجحة بقميص الترجي الرياضي بين، توّج خلالها بعدة ألقاب أبرزها:وواصل المساكني (35 عاما) مسيرته الاحترافية فيحيث لعب لفرقثم، قبل إعلان عودته اليوم إلى فريقه السابق الترجي الرياضي لتعزيز صفوفه مع بداية مرحلة الإياب.