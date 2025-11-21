Babnet   Latest update 14:14 Tunis

معرض للكتاب والطفل من 24 جانفي الى 08 فيفري 2026 بفضاء طريق قابس مدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69202ecb093f27.72728662_fkinhlogmjpqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 14:09 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تنظم المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة والاسرة والمرأة والطفولة بمدنين، معرض مدنين للكتاب والطفل، وذلك بالتزامن مع الدورة الرابعة لمعرض مدنين المزمع تنظيمها من 24 جانفي إلى 8 فيفري 2026، بفضاء طريق قابس مدنين.

وتهدف هذه الدورة إلى جعل هذا الفضاء منصة ثقافية متكاملة تفتح المجال للنقاش والتبادل والتشجيع على المطالعة.



وسيقع بالمناسبة تخصيص فضاء للأطفال والشباب يضم أنشطة يومية تتنوع بين الموسيقى والمسرح وورشات للتكنولوجيا والرسم لتعزيز شغفهم بالقراءة وتغذية خيالهم مع تنظيم أسئلة سريعة للزوار حول علاقتهم بالكتب والمطالعة.

كما سيتم عرض العديد من الإصدارات التونسية والقصص والروايات والعلوم والتاريخ التي تهم المجال الدراسي وغيره فضلا عن استعراض مختلف التطورات التكنولوجية والرقمنة.


*.*.*