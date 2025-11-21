معرض للكتاب والطفل من 24 جانفي الى 08 فيفري 2026 بفضاء طريق قابس مدنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69202ecb093f27.72728662_fkinhlogmjpqe.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة والاسرة والمرأة والطفولة بمدنين، معرض مدنين للكتاب والطفل، وذلك بالتزامن مع الدورة الرابعة لمعرض مدنين المزمع تنظيمها من 24 جانفي إلى 8 فيفري 2026، بفضاء طريق قابس مدنين.



وتهدف هذه الدورة إلى جعل هذا الفضاء منصة ثقافية متكاملة تفتح المجال للنقاش والتبادل والتشجيع على المطالعة.









وسيقع بالمناسبة تخصيص فضاء للأطفال والشباب يضم أنشطة يومية تتنوع بين الموسيقى والمسرح وورشات للتكنولوجيا والرسم لتعزيز شغفهم بالقراءة وتغذية خيالهم مع تنظيم أسئلة سريعة للزوار حول علاقتهم بالكتب والمطالعة.



كما سيتم عرض العديد من الإصدارات التونسية والقصص والروايات والعلوم والتاريخ التي تهم المجال الدراسي وغيره فضلا عن استعراض مختلف التطورات التكنولوجية والرقمنة.