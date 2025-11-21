"تعزيز دور للشباب في استراتيجيات التنوع البيولوجي، المناصرة المناخية والحفاظ على الطبيعة "محور ورشة بالشراكة بين الصندوق العالمي للطبيعة ووزارة البيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691dfeaba52d71.00247422_fkqijlpgmonhe.jpg width=100 align=left border=0>

بيلم، البرازيل، نظّم الصندوق العالمي للطبيعة بالشراكة مع وزارة البيئة ورشة تحت عنوان COP30 - ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "تعزيز دور للشباب في استراتيجيات التنوع البيولوجي، المناصرة المناخية والحفاظ على الطبيعة"



وجمع هذا الحدث وفق ما اوردته الوزارة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، نخبة من الشباب القادة والخبراء لمناقشة دورهم المحوري في دعم السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز مقاربات أكثر شمولًا وابتكارًا في العمل البيئي





وتمحورت الجلسة بالخصوص، حول تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي،ودور الشباب في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي،وتثمين المبادرات الشبابية حول الحوكمة والمناصرة المناخية، فضلا عن طرح مزيد الحلول للحفاظ على الطبيعة



وقدم مشاركون من تونس ومن شبكات دولية للشباب رؤى ملهمة حول الابتكار، والقيادة، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة

ومثّل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للشباب التونسي في مسارات العمل المناخي والتنوع البيولوجي ،وعلى أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لدعم حلول مبتكرة وأكثر شمولية في مواجهة التحديات البيئية