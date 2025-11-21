Babnet   Latest update 14:14 Tunis

"تعزيز دور للشباب في استراتيجيات التنوع البيولوجي، المناصرة المناخية والحفاظ على الطبيعة "محور ورشة بالشراكة بين الصندوق العالمي للطبيعة ووزارة البيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691dfeaba52d71.00247422_fkqijlpgmonhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 13:50 قراءة: 0 د, 45 ث
      
بيلم، البرازيل، نظّم الصندوق العالمي للطبيعة بالشراكة مع وزارة البيئة ورشة تحت عنوان COP30 - ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "تعزيز دور للشباب في استراتيجيات التنوع البيولوجي، المناصرة المناخية والحفاظ على الطبيعة"

وجمع هذا الحدث وفق ما اوردته الوزارة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، نخبة من الشباب القادة والخبراء لمناقشة دورهم المحوري في دعم السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، وتعزيز مقاربات أكثر شمولًا وابتكارًا في العمل البيئي

وتمحورت الجلسة بالخصوص، حول تعزيز مشاركة الشباب في العمل المناخي،ودور الشباب في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي،وتثمين المبادرات الشبابية حول الحوكمة والمناصرة المناخية، فضلا عن طرح مزيد الحلول للحفاظ على الطبيعة

وقدم مشاركون من تونس ومن شبكات دولية للشباب رؤى ملهمة حول الابتكار، والقيادة، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة
ومثّل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للشباب التونسي في مسارات العمل المناخي والتنوع البيولوجي ،وعلى أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لدعم حلول مبتكرة وأكثر شمولية في مواجهة التحديات البيئية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318876


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:33
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
13°-8
16°-10
19°-10
22°-13
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*