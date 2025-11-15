Babnet   Latest update 06:55 Tunis

بوعسكر يقدم لرئيس الدّولة تقريرًا بنشاط هيئة الانتخابات

Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 05:23
      
قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ، فاروق بوعسكر أنّ ما حصل في تونس منذ 25 جويلية 2021 يعتبر إنقاذا للدّولة استجابة لإرادة الشعب، إذ تمّ تنظيم استشارة وطنيّة عقبه استفتاء إلى جانب تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم قبل أن يتمّ تنظيم الانتخابات الرئاسيّة في كلّ المواعيد التي حُدّدت لها

وذكّر رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة،بأنّ تونس قبل يوم 25 جويلية 2021 كانت على وشك الانفجار كما تمّ الترتيب لذلك من قبل من اعتبروا الدّولة غنيمة ،وتقاسموا الأدوار كما يتقاسمونها اليوم



وقدّم فاروق بوعسكر خلال اللقاء لرئيس الدّولة تقريرًا يتعلّق بنشاط هذه الهيئة الدستوريّة ،إلى جانب تقريرها المالي بعنوان سنة 2024

كما تمّ التعرّض إلى ضرورة الاستعداد لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية وذلك بعد أن يتمّ وضع قانون جديد يتعلّق به



السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
