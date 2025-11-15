بوعسكر يقدم لرئيس الدّولة تقريرًا بنشاط هيئة الانتخابات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69180f10c0c1f3.17036835_fghoplkqjemin.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ، فاروق بوعسكر أنّ ما حصل في تونس منذ 25 جويلية 2021 يعتبر إنقاذا للدّولة استجابة لإرادة الشعب، إذ تمّ تنظيم استشارة وطنيّة عقبه استفتاء إلى جانب تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم قبل أن يتمّ تنظيم الانتخابات الرئاسيّة في كلّ المواعيد التي حُدّدت لها



وذكّر رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة،بأنّ تونس قبل يوم 25 جويلية 2021 كانت على وشك الانفجار كما تمّ الترتيب لذلك من قبل من اعتبروا الدّولة غنيمة ،وتقاسموا الأدوار كما يتقاسمونها اليوم









وقدّم فاروق بوعسكر خلال اللقاء لرئيس الدّولة تقريرًا يتعلّق بنشاط هذه الهيئة الدستوريّة ،إلى جانب تقريرها المالي بعنوان سنة 2024



كما تمّ التعرّض إلى ضرورة الاستعداد لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس البلدية وذلك بعد أن يتمّ وضع قانون جديد يتعلّق به



