رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:
سفير جمهورية السودان بتونس ،بخاري غانم محمّد أفندي
"Fenja Yamaguchi-Fasting" سفيرة مملكة الدنمارك بتونس
"Alexandre Kofi Alain Joseph Bilodeau" سفيركندا بتونس
وجرى هذا الموكب وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ،بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، محمّد علي النفطي
