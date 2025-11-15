Babnet   Latest update 06:55 Tunis

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69180e19240775.38997505_qkmiljpghefon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 05:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:
سفير جمهورية السودان بتونس ،بخاري غانم محمّد أفندي
"Fenja Yamaguchi-Fasting" سفيرة مملكة الدنمارك بتونس

"Alexandre Kofi Alain Joseph Bilodeau" سفيركندا بتونس

وجرى هذا الموكب وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ،بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، محمّد علي النفطي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318501


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
30°-18
24°-17
20°-16
19°-12
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*