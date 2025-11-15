Babnet   Latest update 12:23 Tunis

وراء الكواليس.. وثائق جديدة للكونغرس تفضح تواصل علاقة إبستين مع النخبة العالمية بعد إدانته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918564c30c851.97635013_ehpjolfkqngmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 11:28 قراءة: 1 د, 47 ث
      
كشفت وثائق جديدة نشرها الكونغرس الأمريكي، استمرار علاقة رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين برؤساء دول وقادة أعمال وسياسيين بارزين لسنوات بعد إدانته في عام 2008.

ورغم التركيز الإعلامي على علاقة إبستين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتهت قبل أكثر من عقد من انتخابه، إلا أن الوثائق كشفت اتساع دائرة نفوذ إبستين المالي لتشمل شخصيات بارزة من الجنسين ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

أخبار ذات صلة:
الكونغرس يلاحق بيل كلينتون في قضية إبستين المثيرة!...


وبحسب تقرير نشرته صحيفة " واشنطن بوست"، اليوم السبت، تظهر السجلات مراسلات منتظمة بين إبستين وستيفن بانون، المستشار الاستراتيجي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، في الأشهر التي سبقت اعتقال إبستين عام 2019.

وتكشف الرسائل كيف عرض إبستين مرارا توفير طائرة خاصة لنقل بانون للقائه في باريس، كما أقام بانون في منزل إبستين في ربيع 2019.

وبعد إبعاد بانون من البيت الأبيض، قدم إبستين له نصائح حول التعامل مع القادة الأوروبيين، كتب في إحداها: "أوروبا تحتاج للوقت وجها لوجه، لا يمكن إدارتها عن بعد".

وضمت قائمة المتعاملين مع إبستين لاري سامرز، وزير الخزانة السابق ورئيس جامعة هارفارد، حيث استمرت مراسلاتهما عامين وتناولت مواضيع متنوعة من التصويت المصنف إلى المشكلات الشخصية. كما ظهر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في مراسلات مع إبستين عام 2013.

وكشف الوثائق أيضا عن مراسلات مع الملياردير توم بريتزكر، الذي ناقش مع إبستين موضوعا يتعلق بقريبته بيني بريتزكر، مرشحة باراك أوباما لرئاسة وزارة التجارة آنذاك.

وتبرز الوثائق علاقة إبستين بالصحفي مايكل وولف، الذي اعترف بأن إبستين كان مصدرا لكتابه "Fire and Fury". وكشفت الرسائل كيف ناقش كيفية التعامل مع استفسارات صحفية عن ترامب، حيث اقترح وولف: "دعه يشنق نفسه".

كما تضمنت الوثائق مراسلات مع كاثرين روملر، المستشارة القانونية للبيت الأبيض في عهد أوباما، تناولت مواضيع منها احتمال توليها منصب النائب العام، وقد أعربت لاحقا عن ندمها لمعرفتها بإبستين.

وشملت القائمة أيضا ديباك شوبرا، كاتب علوم العصر الجديد، الذي تبادل مع إبستين رسائل حول مواضيع روحية، وكذلك توم باراك، السفير الأمريكي السابق لدى تركيا.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على الوثائق بالقول: "هذه الرسائل لا تثبت شيئا"، فيما وصفها الصحفي وولف بأنها "محرجة" لكنه دافع عن أساليبه واصفا إياها بـ"التمثيل" للحصول على المعلومات.

المصدر: واشنطن بوست


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318517


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-18
24°-17
20°-15
19°-13
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*