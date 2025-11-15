وراء الكواليس.. وثائق جديدة للكونغرس تفضح تواصل علاقة إبستين مع النخبة العالمية بعد إدانته

كشفت وثائق جديدة نشرها الكونغرس الأمريكي، استمرار علاقة رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين برؤساء دول وقادة أعمال وسياسيين بارزين لسنوات بعد إدانته في عام 2008.



ورغم التركيز الإعلامي على علاقة إبستين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتهت قبل أكثر من عقد من انتخابه، إلا أن الوثائق كشفت اتساع دائرة نفوذ إبستين المالي لتشمل شخصيات بارزة من الجنسين ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة " واشنطن بوست"، اليوم السبت، تظهر السجلات مراسلات منتظمة بين إبستين وستيفن بانون، المستشار الاستراتيجي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، في الأشهر التي سبقت اعتقال إبستين عام 2019.وتكشف الرسائل كيف عرض إبستين مرارا توفير طائرة خاصة لنقل بانون للقائه في باريس، كما أقام بانون في منزل إبستين في ربيع 2019.وبعد إبعاد بانون من البيت الأبيض، قدم إبستين له نصائح حول التعامل مع القادة الأوروبيين، كتب في إحداها: "أوروبا تحتاج للوقت وجها لوجه، لا يمكن إدارتها عن بعد".وضمت قائمة المتعاملين مع إبستين لاري سامرز، وزير الخزانة السابق ورئيس جامعة هارفارد، حيث استمرت مراسلاتهما عامين وتناولت مواضيع متنوعة من التصويت المصنف إلى المشكلات الشخصية. كما ظهر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في مراسلات مع إبستين عام 2013.وكشف الوثائق أيضا عن مراسلات مع الملياردير توم بريتزكر، الذي ناقش مع إبستين موضوعا يتعلق بقريبته بيني بريتزكر، مرشحة باراك أوباما لرئاسة وزارة التجارة آنذاك.وتبرز الوثائق علاقة إبستين بالصحفي مايكل وولف، الذي اعترف بأن إبستين كان مصدرا لكتابه "Fire and Fury". وكشفت الرسائل كيف ناقش كيفية التعامل مع استفسارات صحفية عن ترامب، حيث اقترح وولف: "دعه يشنق نفسه".كما تضمنت الوثائق مراسلات مع كاثرين روملر، المستشارة القانونية للبيت الأبيض في عهد أوباما، تناولت مواضيع منها احتمال توليها منصب النائب العام، وقد أعربت لاحقا عن ندمها لمعرفتها بإبستين.وشملت القائمة أيضا ديباك شوبرا، كاتب علوم العصر الجديد، الذي تبادل مع إبستين رسائل حول مواضيع روحية، وكذلك توم باراك، السفير الأمريكي السابق لدى تركيا.وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على الوثائق بالقول: "هذه الرسائل لا تثبت شيئا"، فيما وصفها الصحفي وولف بأنها "محرجة" لكنه دافع عن أساليبه واصفا إياها بـ"التمثيل" للحصول على المعلومات.المصدر: واشنطن بوست