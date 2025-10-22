الكونغرس يلاحق بيل كلينتون في قضية إبستين المثيرة!

وكالات - قال رئيس لجنة في الكونغرس الأمريكي يقودها الجمهوريون، إن اللجنة تسعى للحصول على إفادة من الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، في إطار تحقيق يتعلق بجيفري إبستين.



وأوضح النائب جيمس كومر من ولاية كنتاكي، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، أن اللجنة تعمل على ترتيب جلسة استجواب مغلقة مع كلينتون، مشيرا إلى أن التقارير العلنية وشهادات الضحايا والوثائق الرسمية تظهر أن كلينتون كانت له صلات أوثق بإبستين من الرئيس دونالد ترامب.



وأشار كومر إلى أن اللجنة تراجع كيفية تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية إبستين، وقد أفرجت عن عشرات الآلاف من الصفحات من الوثائق، من بينها ملفات من تركة إبستين. وأكد أن الأدلة التي تم جمعها لا تشير إلى أي تورط لترامب في القضية.ونشر الديمقراطيون في لجنة الرقابة رسالة تهنئة بعيد ميلاد يُزعم أن ترامب كتبها لإبستين عام 2003، أي قبل ثلاث سنوات من ظهور مزاعم الاعتداء الجنسي للعلن، غير أن البيت الأبيض نفى صحة الرسالة.وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن اللجنة تواصل تحقيقها في قضية إبستين رغم الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل للسنة المالية 2026، مشيرا إلى أن الإغلاق دخل يومه الحادي والعشرين.وأضاف أن جميع الديمقراطيين في مجلس النواب وأربعة جمهوريين وقعوا على عريضة لإجبار المجلس على التصويت على قرار يلزم وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع سجلات إبستين غير السرية.ومن المنتظر أن تكون النائبة المنتخبة أديليتا غريهالڤا من ولاية أريزونا، التي فازت في انتخابات خاصة في 23 سبتمبر خلفا لوالدها الراحل، التوقيع رقم 218 على العريضة ما سيؤدي إلى تحريك التصويت. إلا أن جونسون رفض أداءها اليمين الدستورية طالما أن المجلس خارج دور الانعقاد.وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة في 19 سبتمبر، إلا أنه لم يحظ بعد بالدعم الكافي في مجلس الشيوخ، ولم تُجرَ أي جلسات تصويت في المجلس منذ ذلك التاريخ.