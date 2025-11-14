Babnet   Latest update 15:29 Tunis

مدنين: جلسة تاسيسية لبعث اول شركة اهلية محلية نسائية في الصناعات التقليدية ببن قردان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 15:29
      
انعقدت يوم امس الخميس، الجلسة العامة التاسيسية للشركة الاهلية المحلية "الاصالة" للصناعات التقليدية ببن قردان من ولاية مدنين، التي ستكون اول شركة اهلية نسائية ستدخل قريبا حيز النشاط بعد استكمالها بعض الاجراءات الادارية، في انتظار انطلاق شركتين اهليتين في اطوار مختلفة، منها الشركة الاهلية "المسار" للنظافة والعناية بالبيئة، التى تحصلت على وصل ايداع، وشركة اهلية لتثمين الكارتون والبلاستيك في طور اعداد الملف، وفق معتمد بن قردان سامي خليفة.
وستهتم هذه الشركة الاهلية الجديدة بقطاع الصناعات التقليدية موفرة، رافدا هاما للقطاع بمعتمدية بن قردان ذات الموروث الثقافي والحرفي الهام والمتنوع الذي يضم عدة اختصاصات في مجال الصناعات التقليدية وخاصة النسيج والصوف والجلد والزربية والخزف، بما يمكّن من استثمار هذه الامكانيات والاحاطة بالحرفيات وتاطيرهن والانتاج والترويج.
وستساهم الشركة التي ستوفر موارد رزق لعدة نساء، في تثمين عدة منتجات ومواد اولية بمعتمدية بن قردان ذات الخصوصيات الفلاحية وخاصة مواد الصوف والجلد والمساعدة على الابتكار والتجديد وادماج المراة في الحياة الاقتصادية.

وبين معتمد بن قردان ان الشركة تحصلت على مقر لها واقنت فضاء اخر للانتاج والتكوين، مؤكدا مساعدتها على توفير كل الظروف المناسبة لتنطلق في اقرب الاجال في العمل مع تضافر كل الجهود لتذليل الصعوبات حتى تحقق اهدافها في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتثمين امكانيات المنطقة في المجال وتوفير فرص شغل وانتاج وترويج لعدة نساء حرفيات وتوفير فرص النجاح لهذه المبادرة تشجيعا لمبادرات اخرى مماثلة وفي قطاعات اخرى واعدة.

ولفت الى ما ستعطيه الشركتان الاهليتان في مجال النظافة وتثمين الكارتون، عند انطلاق نشاطهما، من اضافة نوعية ونقلة هامة في المجال البيئي بالاساس بمعتمدية بن قردان، التي تمثل النفايات البلاستيكية والكارتونية، بحكم نشاطها التجاري، معظلة كبيرة وتمثل النظافة وجمالية المحيط، مسؤولية هامة تتجاوز حجم البلدية، لذلك فان مجال هذه الشركات الاهلية التي هي في طور التاسيس مهم ومجد، حسب قوله.


