قفصة: حملة تحسيسية حول السلامة المرورية والفحص الفني للعربات

نظّمت الادارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بقفصة، اليوم الخميس، بأحد مفترقات شارع البيئة بمنطقة رأس الكاف بقفصة المدينة، حملة تحسيسية حول السلامة المرورية والفحصالفني للعربات، وذلك بمشاركة المرصد الوطني للسلامة المرورية وعدد من مكونات المجتمع المدني.

وأفادت المديرة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بقفصة حسنة هرابي، في تصريح لوكالة "وات"، بأن هذه الحملة، التي أشرف عليها والي الجهة سليم فروجة، تهدف إلى توعية مستعملي الطريق من أصحاب العربات والسيارات بأهمية الفحص الفني والصيانة الدورية لعرباتهم تجنبا لحوادث المرور.

وأشارت إلى أنه تمّ، على هامش هذه الحملة، توزيع مطويات على المارّة وأصحاب السيارات تعنى بموضوع السلامة المرورية واحترام قواعد المرور قصد تحسيسهم بمخاطر الطرقات.





وأضافت أن الوكالة الفنية للنقل البري بقفصة ستواصل تنظيم حملات توعوية مع شركائها حول السلامة المرورية لمزيد تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر الطرقات خاصة في النقاط السوداء التي تشهد حوادث مرور متكرّرة.