القيروان: إطلاق خطّ تمويل إيطالي بقيمة 55 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (رئيس مكتب "كوناكت" بالقيروان)

أفاد لطفي بن غانم رئيس المكتب الجهوي لمنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" بالقيروان، بأنه تم إطلاق خط تمويل إيطالي جديد بقيمة 55 مليون أورو (حوالي 187 مليون دينار) موجّه لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.



وأضاف بن غانم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، خلال يوم إعلامي نظمته منظمة "كوناكت" بالقيروان، اليوم الخميس، للتعريف بخط التمويل الذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية أو تسعى لتوسيع نشاطها، إضافة إلى تمويل الاستثمارات، واقتناء المعدات بنسبة فائدة اقل من المتداول بالسوق المالية في تونس.



من جانبه، بين ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، أنيس الخليفي، أنّ خطّ التمويل الجديد يعد العاشر من نوعه بين تونس وإيطاليا، حيث تم تمويل 10 خطوط لدفع الاستثمار منذ سنة 1988، مشيرا الى ان الخط الجديد يشمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في جميع القطاعات ويتم تمويله عن طريق صندوقين، الأول بقيمة 50 مليون اورو مخصص لعمليات الاستثمار اما الثاني فبقيمة 5 مليون اورو موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية، وسيتم تخصيصها لتمويل رأس المال المتداول وإعادة جدولة الديون وتمويل قروض المساهمة.ولفت الى ان خط التمويل يتميّز بنسبة فائدة منخفضة لا تتجاوز 5ر2 بالمائة للقروض بالاورو بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة، و5ر6 بالمائة للقروض بالدينار التونسي بالنسبة للمؤسسات التونسية، مع 3 سنوات امهال وآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.وبخصوص الانتفاع بهذا الخطّ، أوضح الخليفي بأن الحصول إلى خط التمويل يكون عبر البنوك التونسية، وعلى كلّ من يرغب من أصحاب المؤسسات في الانتفاع بهذا الخط أن يتقدم إلى أحد البنوك ويستظهر بالقائمات المالية الخاصة بمؤسسته وإرفاقها بأسباب تقديم المطلب للحصول على القرض.وجدير بالذكر الى ان خط التمويل الجديد، الذي ينتهي في شهر جوان 2028، يندرج في إطار تنفيذ الاتفاقية المالية المبرمة في أفريل 2024 بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، وبروتوكول الاتفاق الموقع بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية وملحقاته المؤرخة في 15 جوان 2023 و6 فيفري 2024 .