Babnet   Latest update 18:32 Tunis

ديوان الافتاء يعلن عن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5def430741a5e5.22728795_lknfhpgjiqome.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 16:57 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن ديوان الإفتاء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو 615 لترا حبًّا، ما يعادل وزنه 750 كيلوغراما.

وأوضح الديوان في بلاغه أن زكاة الزيت تُخرج من زيته، أما إن بيع حبًّا ففيه العشر إذا كان بعليا ونصف العشر إذا كان سقويا.



وأضاف أن إخراج الزكاة يجوز أيضا من ثمن الزيتون أو التمر أو غيرهما، وذلك في إطار مواكبة انطلاق موسم جني الثمار لهذه السنة 1447 هـ / 2025 م.

وبيّن البلاغ أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو خمسة أوسق، أي ستون صاعا بالصاع النبوي، مشيرا إلى أن الصاع التونسي يسع لترين ونصف عشر اللتر، وأن الصاع أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318417


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:51
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-15
28°-17
30°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    25006,6

  • (13/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40833 DT        1$ =2,94687 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*