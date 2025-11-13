ديوان الافتاء يعلن عن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5def430741a5e5.22728795_lknfhpgjiqome.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن ديوان الإفتاء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو 615 لترا حبًّا، ما يعادل وزنه 750 كيلوغراما.



وأوضح الديوان في بلاغه أن زكاة الزيت تُخرج من زيته، أما إن بيع حبًّا ففيه العشر إذا كان بعليا ونصف العشر إذا كان سقويا.









وأضاف أن إخراج الزكاة يجوز أيضا من ثمن الزيتون أو التمر أو غيرهما، وذلك في إطار مواكبة انطلاق موسم جني الثمار لهذه السنة 1447 هـ / 2025 م.



وبيّن البلاغ أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو خمسة أوسق، أي ستون صاعا بالصاع النبوي، مشيرا إلى أن الصاع التونسي يسع لترين ونصف عشر اللتر، وأن الصاع أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة.

