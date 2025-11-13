Babnet   Latest update 18:32 Tunis

الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية تنظم أنشطة متنوعة في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للمبادرة من 17 الى 21 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 18:09 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تنظم الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أنشطة متنوعة، وذلك في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للمبادرة من 17 الى21 نوفمبر الجاري.

وتهدف هذه الانشطة الى مزيد نشر ثقافة المبادرة الخاصة لفائدة خريجي التعليم العالي الفلاحي وحاملي أفكار المشاريع من الطلبة والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي.



ويتضمن البرنامج ورشة عمل حول الزراعات المائية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس يوم 17 نوفمبر لفائدة الراغبين في بعث مشاريع من الطلبة وحاملي الشهادات العليا اضافة الى الاستماع الى شهادات نجاح وحصص تذوق لبعض المنتجات .

وستحتضن المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس، يوم 18 نوفمبر يوما اعلاميا حول كيفية انجاح مشروع في الفلاحة البيولوجية ويومي 19 و20 نوفمبر دورة تكوينية حول مواصفات السلامة الغذائية يشارك فيها عدد من الباعثين المنخرطين بالشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية وحاملي الشهادات العليا.

وسيتم، يومي 18 و19 نوفمبر، برمجة يوم اعلامي حول تثمين مادة المرجين ومائدة مستديرة حول آفاق الزراعات المائية بالمدرسة العليا للفلاحة بالمقرن، الى جانب تنظيم زيارة لمشروع تثمين "فيتورة" الزيتون بولاية زغوان وذلك يوم 20 نوفمبر.

كما ستنتظم بمعهد الزيتونة بصفاقس، يوم 19 نوفمبر دورة تكوينية حول مخطط الاعمال، وندوة عن بعد يوم 21 نوفمبر حول "الاستثمار المسؤول" .

وسيتم، أيضا تنظيم لقاء لتبادل الافكار بين رواد الاعمال المنخرطين بالمحضنة يوم 18 نوفمبر، بالمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار بالمنستير.

وسينظم معهد المناطق القاحلة بولاية مدنين، دورتين تكوينيتين حول " اعداد مخطط الاعمال الاخضر" و" أهم الممارسات الجيدة لتحسين مردودية المؤسسة الفلاحية وتعصيرها "، وذلك يومي 17 و18 نوفمبراضافة الى يوم مفتوح حول المبادر الذاتي والتعريف
بيوم الاستثمار لفائدة الباعثين الجدد من أصحاب الشهائد العليا يوم 20 نوفمبر.

يشار، الى أن الاسبوع العالمي لريادة الاعمال هومبادرة دولية تهدف لتعريف لشباب في القارات الست بموضوع ريادة الاعمال.ويمتد هذا الحدث على مدى فترة اسبوع بمشاركة خبراء ريادة الاعمال وأصحاب القرار وأصحاب المؤسسات والجامعات والمنظمات وممثلي مصادر التمويل من اجل تحفيز الشباب على استكشاف المشاريع من خلال مختلف الانشطة .


الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
*.*.*