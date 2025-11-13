كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يؤكد على الاهمية التي توليها تونس لتعزيز علاقات الشراكة ولتبادل الزيارات الرسمية مع جمهورية الهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915ff70f00af7.86834237_fihnlmqepjkgo.jpg width=100 align=left border=0>

أبرز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد على الأهمية التي توليها تونس لتبادل الزيارات الرسمية مع جمهورية الهند ولتعزيز علاقات الشراكة بينهما وتوسيعها في شتى الميادين والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.

وأشار بن عياد لدى استقباله السفيرة الجديدة للهند بتونس" ديفياتي اوتام كبراغاد، اليوم الخميس بمقر الوزارة، إلى الاستعدادات الجارية لتجسيد الاستحقاقات الثنائية القادمة بداية من سنة 2026 وخاصة الدورة 13 للجنة المشتركة والدورة السادسة للمشاورات السياسية الثنائية التونسية الهندية

وجدد التأكيد على استعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتقديم الدعم المطلوب للدبلوماسية الهندية من أجل تسهيل أداء مهامها في أفضل الظروف مذكرا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين





من جهتها جددت سفيرة الهند حرص بلادها على مزيد توطيد اواصر الصداقة وتمتين علاقات التعاون القائمة مع تونس وتوسيعها، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية على أعلى مستوى وتكثيف الجهود المشتركة لمضاعفة المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار وتشجيع السياحة بين البلدين



وقدم كاتب الدولة بالمناسبة التهاني للسفيرة الهندية بمناسبة تقديمها لاوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 06 نوفمبر الجاري



