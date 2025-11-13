Babnet   Latest update 16:57 Tunis

كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يؤكد على الاهمية التي توليها تونس لتعزيز علاقات الشراكة ولتبادل الزيارات الرسمية مع جمهورية الهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915ff70f00af7.86834237_fihnlmqepjkgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 16:54 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أبرز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد على الأهمية التي توليها تونس لتبادل الزيارات الرسمية مع جمهورية الهند ولتعزيز علاقات الشراكة بينهما وتوسيعها في شتى الميادين     والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.
وأشار بن عياد لدى استقباله السفيرة الجديدة للهند بتونس" ديفياتي اوتام كبراغاد، اليوم الخميس  بمقر الوزارة، إلى الاستعدادات الجارية لتجسيد الاستحقاقات الثنائية القادمة بداية من سنة 2026 وخاصة الدورة 13 للجنة المشتركة والدورة السادسة للمشاورات السياسية الثنائية التونسية الهندية
وجدد التأكيد على استعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  لتقديم الدعم المطلوب للدبلوماسية الهندية من أجل تسهيل أداء مهامها في أفضل الظروف مذكرا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين  

من جهتها جددت سفيرة الهند حرص بلادها على مزيد توطيد اواصر الصداقة وتمتين علاقات التعاون القائمة مع تونس وتوسيعها، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية على أعلى مستوى وتكثيف الجهود المشتركة لمضاعفة المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمار وتشجيع السياحة بين البلدين

وقدم كاتب الدولة بالمناسبة التهاني للسفيرة الهندية  بمناسبة تقديمها لاوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 06 نوفمبر الجاري
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318415


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:51
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-15
28°-17
30°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*