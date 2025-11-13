قبلي: المجمع المهني المشترك للتمور يضع مخازن تبريده على ذمة الراغبين في تخزين محاصيلهم

وضع المجمع المهني المشترك للتمور بقبلي مخازن تبريده التي تبلغ طاقة استيعابها 300 طن على ذمة صغار الفلاحين لاستغلالها لتخزين تمورهم لمدة 4 اشهر، وفق المدير الجهوي للمجمع عياض بن حمد



وأوضح المصدر ذاته صباح اليوم الخميس لصحفي "وات" ان المجمع انطلق، في ظل الصعوبات التي تتعرض لها عملية ترويج التمور خلال هذا الموسم، في تنفيذ بعض التدخلات التي تهدف أساسا الى تنسيط السوق الداخلية والرفع من الاستهلاك الداخلي، وذلك عبر تشجيع صغار الفلاحين على تخزين منتوجهم لحمايته من التلف وإيجاد فرص اكثر للترويج.



وأضاف بن حمد ان المجمع وضع مخازنه بقبلي على ذمة الفلاحين، حيث تم الإعلان عن طلب اسداء اهتمام حول استغلال مخازنه لمدة 4 اشهر لفائدة المؤسسات او المجامع او الأشخاص الطبيعيين الراغبين في وضع تمورهم في هذه المخازن لفترة زمنية تمتد من 23 نوفمبر 2025 الى 22 مارس 2026 قابلة للتجديد، وذلك عبر التقدم بمطلب في الغرض يتضمن مطلبا كتابيا لاسداء اهتمام، ممضى من المشارك ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ونسخة من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، مع عرض تقديري بقيمة الاستغلال، وقد حدد اخر اجل لقبول المطالب ليوم 17 نوفمبر الجاري.وافاد ايضا بان العمل جار حاليا من قبل المصالح المركزية لتحيين وتفعيل المنشور الخاص بدعم صغار الفلاحين لتمكينهم من مجابهة كلفة الخزن والمحافظة على جودة المنتوج فضلا عن اعتزام المجمع تركيز 5 نقاط لبيع التمور من المنتج الى المستهلك في عدد من ولايات الجمهورية، وذلك بداية من العشرة أيام الأخيرة من الشهر الجاري في فترة أولى، على تتجدد العملية قبيل شهر رمضان المقبل، علاوة عن انخراط المجمع في عملية التحفيز على الاستهلاك الداخلي عبر التواصل مع الوزارات من خلال وداديات أعوان الدولة والمؤسسات العمومية لتمكينهم من شراء التمور بأسعار تفاضلية.