وديّة تونس وموريتانيا: تعادل 1-1 في رادس استعدادًا لكأسي العرب وإفريقيا
اكتفى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالتعادل (1-1) أمام نظيره الموريتاني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن تحضيرات نسور قرطاج لكأسي العرب وإفريقيا المقررتين في شهر ديسمبر القادم.
تفاصيل المباراة
تفاصيل المباراة
سجّل فراس شواط هدف المنتخب التونسي في الدقيقة (38) إثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني بعد تنفيذ مخالفة جانبية من علي معلول، ليغالط الحارس بتصويبة محكمة.
وفي الدقيقة (51)، نجح محمد سار في تعديل النتيجة لصالح موريتانيا بعد هجمة سريعة كُسر فيها التسلل، ليضع الكرة في شباك نور الدين الفرحاتي.
أداء المنتخب التونسيلم يرتقِ أداء نسور قرطاج في الشوط الأول إلى مستوى التطلعات، بسبب غياب الانسجام بين عناصر التشكيلة الأساسية، إذ ضمّت أسماء تخوض أول مباراة معًا.
وسعى المدرب سامي الطرابلسي إلى تجربة عدد من اللاعبين المحليين للوقوف على مدى جاهزيتهم قبل الاستحقاقات القادمة، على غرار محمد بن علي، حسام تقا، شهاب الجبالي والعائد من الإصابة علي معلول، إلى جانب أسامة الحدادي وعصام الجبالي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318373