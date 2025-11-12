وديّة تونس وموريتانيا: تعادل 1-1 في رادس استعدادًا لكأسي العرب وإفريقيا

اكتفى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالتعادل (1-1) أمام نظيره الموريتاني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن تحضيرات نسور قرطاج لكأسي العرب وإفريقيا المقررتين في شهر ديسمبر القادم.



تفاصيل المباراة



أداء المنتخب التونسي



المباريات الودية القادمة



التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي



سجّلهدف المنتخب التونسي في الدقيقة (38) إثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني بعد تنفيذ مخالفة جانبية من، ليغالط الحارس بتصويبة محكمة.وفي الدقيقة (51)، نجحفي تعديل النتيجة لصالح موريتانيا بعد هجمة سريعة كُسر فيها التسلل، ليضع الكرة في شباكلم يرتقِ أداء نسور قرطاج في الشوط الأول إلى مستوى التطلعات، بسبب غياب الانسجام بين عناصر التشكيلة الأساسية، إذ ضمّت أسماء تخوض أول مباراة معًا.وسعى المدربإلى تجربة عدد من اللاعبين المحليين للوقوف على مدى جاهزيتهم قبل الاستحقاقات القادمة، على غراروالعائد من الإصابة، إلى جانبسيواصل المنتخب الوطني برنامجه التحضيري بمواجهةيوم الجمعة القادم في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17 و45 دق)، ثم يلاقييوم الثلاثاء 18 نوفمبر بمدينةانطلاقًا من الساعة الثامنة والنصف ليلاً (س 20 و30 دق).نور الدين الفرحاتي – محمد بن علي – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – علي معلول (محمد أمين بن حميدة 63) – محمد علي بن رمضان – حسام تقا – شهاب الجبالي – فراس بلعربي (فرجاني ساسي 63) – عصام الجبالي (عمر العيوني 46) – فراس شواط (سيف الدين الجزيري 76).