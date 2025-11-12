Babnet   Latest update 20:46 Tunis

وديّة تونس وموريتانيا: تعادل 1-1 في رادس استعدادًا لكأسي العرب وإفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914d7385a0528.95062624_ionjhlqpfgmke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 19:56
      
اكتفى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بالتعادل (1-1) أمام نظيره الموريتاني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن تحضيرات نسور قرطاج لكأسي العرب وإفريقيا المقررتين في شهر ديسمبر القادم.

تفاصيل المباراة


سجّل فراس شواط هدف المنتخب التونسي في الدقيقة (38) إثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني بعد تنفيذ مخالفة جانبية من علي معلول، ليغالط الحارس بتصويبة محكمة.

وفي الدقيقة (51)، نجح محمد سار في تعديل النتيجة لصالح موريتانيا بعد هجمة سريعة كُسر فيها التسلل، ليضع الكرة في شباك نور الدين الفرحاتي.

أداء المنتخب التونسي

لم يرتقِ أداء نسور قرطاج في الشوط الأول إلى مستوى التطلعات، بسبب غياب الانسجام بين عناصر التشكيلة الأساسية، إذ ضمّت أسماء تخوض أول مباراة معًا.
وسعى المدرب سامي الطرابلسي إلى تجربة عدد من اللاعبين المحليين للوقوف على مدى جاهزيتهم قبل الاستحقاقات القادمة، على غرار محمد بن علي، حسام تقا، شهاب الجبالي والعائد من الإصابة علي معلول، إلى جانب أسامة الحدادي وعصام الجبالي.

المباريات الودية القادمة

سيواصل المنتخب الوطني برنامجه التحضيري بمواجهة منتخب الأردن يوم الجمعة القادم في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17 و45 دق)، ثم يلاقي منتخب البرازيل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر بمدينة ليل الفرنسية انطلاقًا من الساعة الثامنة والنصف ليلاً (س 20 و30 دق).

التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي

نور الدين الفرحاتي – محمد بن علي – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – علي معلول (محمد أمين بن حميدة 63) – محمد علي بن رمضان – حسام تقا – شهاب الجبالي – فراس بلعربي (فرجاني ساسي 63) – عصام الجبالي (عمر العيوني 46) – فراس شواط (سيف الدين الجزيري 76).


25°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17






