الجامعة الوطنية للبلديات التونسية توقع اتفاقية تعاون وشراكة مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس

أمضت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اتفاقية تعاون وشراكة مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بتونس بإشراف فتحي الماجري رئيس الجامعة والسيد عادل بوبكر عميد الكلية.



وتندرج الاتفاقية الموقعة، أول امس، في إطار انفتاح الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بهدف دعم العمل البلدي في عدة مجالات إدارية ومالية من خلال تبادل الخبرات في مجال البحث والتكوين وتوفير فرص التدريب والتربص للطلبة صلب البلديات.



وترمي الاتفاقية إلى دعم التعاون بين الطرفين في مجالات خبرتهما، لاسيما في تطوير مشاريع التدريب والبحث والابتكار التي تخدم الجماعات المحلية وتنفيذ حلول مستدامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وسيتم، بموجب الاتفاقية إشراك الطلبة في تصوّر وتنفيذ مشاريع تنموية محلية، بما يتماشى مع احتياجات البلديات إلى جانب تنظيم برامج وورشات وورشات عمل مشتركة لتعزيز فرص العمل وتشجيع روح الابتكار لدى الطلبة في كل ما يهم العمل البلدي والتنمية المحلية.وبحسب بلاغ صادر، عن الجامعة الوطنية للبلديات، تمثل الاتفاقية إطارا مهما لتبادل الخبرات بين الأساتذة الباحثين والطلبة والبلديات بما يساهم في تطوير العمل البلدي وتحسين الخدمات والقدرات البلدية، باعتبار الأهمية العلمية والبحثية الكبرى لكلية العلوم الاقتصادية والتصرف، التي تمثل أحد أهم المؤسسات الجامعية بجامعة تونس المنار.وللإشارة، فان جامعة تونس المنار تصنّف الأولى مغاربيا في جودة التعليم وفق تصنيف "تايمز للتعليم العالي 2025" حيث تم تصنيفها الأولى وطنيا ومغاربيا في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال والطب والصحة و البيولوجيا وعلوم الحياة والأرض و علوم الحاسوب و العلوم الفيزيائية