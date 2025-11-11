المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691384de5c4cc8.36593425_fqjoepknihmlg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان اللاعب سيبستيان توناكتي لن يشارك في التربص الحالي الذي يجريه المنتخب التونسي تحضيرا للمبارايات الودية ضد موريتانيا والاردن والبرازيل وذلك لاسباب صحية ولن يقع تعويضه باي لاعب اخر.



يذكر ان المنتخب التونسي سيستهل سلسلة مقابلاته الودية بمواجهة منتخب موريتانيا بملعب حمادي العقربي برادس غدا الاربعاء انطلاقا من السادسة الا ربع مساء









(س17 و 45 دق) قبل ملاقاة منتخب الاردن بملعب حمادي العقربي برادس ايضا يوم 14 نوفمبر في نفس التوقيت.



ويتحول منتخب "نسور قرطاج" بعد ذلك الى فرنسا لملاقاة منتخب البرازيل يوم 18 نوفمبر بملعب بيار موروا بمدينة ليل انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا (س20 و 30 دق).

