مجلس نواب الشعب يشارك في الدورة العادية الثانية للبرلمان الإفريقي لسنة 2025

يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 2025 للبرلمان الإفريقي التي تنعقد بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا من 3 إلى 14 نوفمبر 2025، تحت شعار "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات"، حسب بلاغ للبرلمان .



وقد عبٍّر الوفد البرلماني التونسي، ممثّلا في كل من النواب عواطف الشنيتي ولطفي الهمامي وأيمن بن صالح ويسري البواب، خلال الورشات والاجتماعات، عن مواقف تونس من مجمل القضايا المطروحة للنقاش ومساعيها الرامية إلى تعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقّق الاندماج الإفريقي والمصلحة العليا للبلاد.









وصادق المشاركون في أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 2025 للبرلمان الإفريقي، على مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا. كما ناقشوا مشاريع القوانين النموذجية حول حماية التربة وحول الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا.

وانتظم في إطار هذه الدورة اجتماع لشبكة البرلمانيات الإفريقيات وورشات عمل تناولت مواضيع تهمّ الحد من المجاعة في إفريقيا والتواصل الفعال لتعزيز الحوكمة الرشيدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منتدى الشباب المخصّص للنظر في كيفية تشريك الشباب الإفريقي في الحكم: من الوعد إلى الازدهار.