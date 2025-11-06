Babnet   Latest update 21:27 Tunis

البطولة العربية للأندية لكرة اليد سيدات: برنامج الدور نصف النهائي

Publié le Jeudi 06 Novembre 2025
      
في ما يلي برنامج الدور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات المقامة بمدينة الحمامات:

الجمعة 7 نوفمبر



* 15:00 – النادي النسائي بالمكنين الجمعية النسائية بالساحل
* 17:00 – النادي الإفريقي جمعية الحمامات


