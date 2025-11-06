<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c9308e34728.74072880_knflopjiqeghm.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم المركز الفني للتغليف والتعليب، الدورة الجديدة من "أيام التعبئة والتغليف 2025 " يومي 27 و28 نوفمبر المقبل بالعاصمة تحت شعار "الابتكار من أجل تغليف دائري ومستدام"



وتهدف هذه التظاهرة الدولية التي تنتظم تحت اشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى دعم التحول نحو اقتصاد دائري وصناعة تغليف مستدامة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والابتكار في أفق 2035.









ويتضمن البرنامج ثلاث جلسات علمية تتناول محاور الاقتصاد الدائري ومواد التغليف القابلة لإعادة التدوير، والطباعة والتغليف الفاخر، وسلامة الأغذية والتغليف الصيدلي والتتبع الرقمي..



ويشارك في الملتقى خبراء ومهنيون من تونس ومن عدة بلدان عربية وإفريقية ومتوسطية، لتبادل التجارب واستعراض الحلول المبتكرة في مجال التغليف. كما يُخصص فضاء للتشبيك والشراكات المهنية بهدف تعزيز التعاون ودعم الابتكار في القطاع.

