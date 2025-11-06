Babnet   Latest update 15:19 Tunis

وزارة الصحة تنظم اليوم الوطني الثاني للصحة البصرية وصحة الفم والأسنان بالوسط المدرسي

Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 15:19
      
تنظم وزارة الصحة يوم 8 نوفمبر الجاري بالشراكة مع وزارة التربية وجمعية One Day One Dream، اليوم الوطني الثاني للصحة البصرية وصحة الفم والأسنان بالوسط المدرسي، وذلك في إطار العناية بصحة الأطفال في سنّ مبكرة.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن هذه التظاهرة تستهدف بالخصوص تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي ب 58 مدرسة ذات أولوية، بمختلف جهات البلاد.



ولفتت وزارة الصحة الى انه سيتم بهذه المناسبة تأمين عيادات طبية للعيون وتوفير النظارات مجانا لكل من يثبت أنه يعاني من ضعف في النظر وإجراء عيادات لطب الأسنان بالإضافة إلى تنظيم حصص توعية وتثقيف صحي حول العناية بصحة الفم والأسنان.

ويهدف هذا اليوم الوطني إلى ضمان انطلاقة مدرسية صحية للتلاميذ، وتعزيز التكافؤ في فرص التعلّم والصحة منذ السنوات الدراسية.


الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
Latest update 15:19 Tunis

