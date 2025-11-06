Babnet   Latest update 14:03 Tunis

تنظيم حملة للتبرع بالدم بقصر المعارض بالكرم يومي 8 و9 نوفمبر بمناسبة مهرجان تونس للرياضة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/donsangt.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 13:38 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ينظم نادي "روتاري" أريانة بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم يومي 8 و9 نوفمبر الجاري تحت شعار " كل قطرة دم تعطيها.... تروي قلب ينبض بيها ".

وتنتظم هذه المبادرة بمناسبة مهرجان تونس للرياضة، المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض بالكرم، بمشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف القطاعات.



وتهدف أيضا إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الانسانية وزيادة الوعي بأهمية وفوائد التبرع في المجتمع فضلا عن مساندة الفئات المحتاجة وخاصة المرضى .

ويعمل نادي "روتاري" أريانة منذ سنة 1996 على دعم الصحة والتعليم والبيئة والمراة والطفولة في تونس من خلال تنظيم عديد المبادرات الانسانية والحملات التوعوية في مناسبات مختلفة بالتعاون مع الجهات الرسمية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318013


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
23°-16
25°-14
21°-14
22°-16
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    