تنظيم حملة للتبرع بالدم بقصر المعارض بالكرم يومي 8 و9 نوفمبر بمناسبة مهرجان تونس للرياضة

ينظم نادي "روتاري" أريانة بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم، حملة للتبرع بالدم يومي 8 و9 نوفمبر الجاري تحت شعار " كل قطرة دم تعطيها.... تروي قلب ينبض بيها ".



وتنتظم هذه المبادرة بمناسبة مهرجان تونس للرياضة، المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض بالكرم، بمشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف القطاعات.









وتهدف أيضا إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الانسانية وزيادة الوعي بأهمية وفوائد التبرع في المجتمع فضلا عن مساندة الفئات المحتاجة وخاصة المرضى .



ويعمل نادي "روتاري" أريانة منذ سنة 1996 على دعم الصحة والتعليم والبيئة والمراة والطفولة في تونس من خلال تنظيم عديد المبادرات الانسانية والحملات التوعوية في مناسبات مختلفة بالتعاون مع الجهات الرسمية .

