منوبة: التمديد في إجراءات الحجر الصحي بميدان سباق الخيل بقصر السعيد بعد إصابات بفيروس الالتهاب الرئوي الخيلي

تقرر التمديد في إجراءات قرار الحجر الصحي بميدان سباق الخيل بقصر السعيد، والذي تم اتخاذه جهويا نهاية سبتمبر المنقضي، على إثر تسجيل إصابات محدودة بفيروس الالتهاب الرئوي الخيلي من النوع 1، وذلك بإيقاف السباقات ومختلف الأنشطة ومنع دخول وخروج الخيول من والى الميدان.

وبين الاتحاد المهني المشترك للخيول في بيان له صادر بتاريخ 03 نوفمبر الجارى، على اثر انعقاد جلسة خصّصت لمتابعة الوضعية الصحية في اسطبلات ميدان قصر السعيد والإجراءات الضرورية لاحتواء الأزمة الصحية، انه تم تسجيل 05 إصابات جديدة، وهي حالات كشفتها التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها، وبينت الحاجة الملحة لتواصل عملية الحجر الصحي وحماية الخيول من العدوى.

واكد رئيس الاتحاد طراد بن قبران في تصريح لصحفية "وات"، انه جرى خلال الجلسة التى انعقدت بمقر الولاية، إحداث لجنة متابعة صحية ستتولى المتابعة الدقيقة للوضع الصحي وتنفيذ الإجراءات الوقائية الضرورية وتشديد التقيد والالتزام بها من اجل ضمان استئناف السباقات في أقرب وقت ممكن، واضاف ان والي منوبة محمود شعيب، سيشرف عليها بمشاركة البياطرة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة والشركة، والاتحاد المهني المشترك للخيول ونقابة مالكي ومربي الخيول.





واعتبر ان جميع الجهود ستتكاتف من اجل التسريع في الخروج من الازمة الصحية، متوقعا انهاءها في غضون أسبوعين على اعتبار ان هذه الحالات تعد الأخيرة، فضلا على نجاعة احتواء العدوى، وحتى يصبح من الممكن استئناف الأنشطة والسباقات بالميدان التي ينتظرها جميع الناشطين بالقطاع، مشيرا الى البعد الاجتماعي للميدان، على اعتباره مصدر رزق العملة والفرسان والمدربين، وقد ينعكس توقف السباقات لمدة أطول سلبا على وضعهم الاجتماعي.



ودعا بن قبران جميع المتدخلين الى الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية والتعاون الكامل مع الأطباء البياطرة والانضباط لضمان متابعة دقيقة للوضع، مثمنا جهود دائرة الإنتاج الحيواني والمصالح البيطرية والمندوبية في الإطار بوضع الإجراءات الضرورية لمنع انتشار الفيروس الذي فاقت نسبة احتوائه ال 90 بالمائة.

وأوضح في ذات السياق انه لا يوجد علاج مضاد للفيروس نفسه باعتباره فيروس متحوّر، بل يتطلب الامر عزل الخيول المصابة لتجنب انتقال العدوى وتحسين التهوئة في الإسطبلات والتنظيف المتواصل والتعقيم، والمراقبة البيطرية المتواصلة ، هذا فضلا عن تطعيم الخيول في بؤرة الإصابة والذي سيكون قريبا بعد تعهد الصيدلية المركزية باقتناء التلاقيح التي ستكون جاهزة في الفترة القادمة، لتنطلق حملة تطعيم الخيول .

