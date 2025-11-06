نابل: تقدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالبلدية المحدثة سيدي الجديدي بمعتمدية الحمامات

تقدمت أشغال تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة بالبلدية المحدثة سيدي الجديدي التابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل، بين الإنجاز والدراسة، من بينها استكمال بناء قصر البلدية بكلفة جملية فاقت 2 مليون دينار، والتي سيتم تدشينها خلال الاسابيع القادمة، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سيدي الجديدي، الفاضل عباس في تصريح لصحفية /وات/



وأشار المصدر ذاته، اليوم الخميس، الى تقدم الدراسة الخاصة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية بنسبة 30 بالمائة مع العمل على استكمال إعداد الدراسة في الآجال المحددة والتسريع في المصادقة عليها باعتبار أهمية مثال التهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش المواطنين



وتابع انه تم استكمال أشغال تهيئة عديد الطرقات بمنطقتي سيدي الجديدي وسيدي حماد، وانه سيتم الانطلاق قريبا في تهيئة بقية الطرقات المبرمجة بمنطقتي لطرش والمزيرعة حال الانتهاء من تحويل شبكة الماء الصالح للشراب، وذلك باعتمادات جملية قدرت ب1 مليون و300 ألف ديناروبخصوص تمديد شبكة التنوير العمومي، أبرز انه تم توسيع الشبكة على مختلف المناطق والقرى التابعة لبلدية سيدي الجديد بكلفة تناهز 1 مليون دينار، لافتا الى الشروع في تجربة رائدة تتمثل في إحداث نقاط ضوئية بالطاقة الشمسية في بعض المناطق النائية، والتي لاقت استحسانا من قبل المتساكنينوفي سياق متصل، أفاد انه تم استكمال الدراسة الخاصة بإحداث ملعب حي بسيدي الجديدي وسيتم نشر طلب العروض بداية شهر ديسمبر القادم على ان تنطلق الاشغال بداية السنة المقبلة، مؤكدا أهمية إنجاز هذا الملعب الذي سيكون متنفسا لأبناء الجهة.وبخصوص مشكل التطهير الذي يؤرق متساكني المنطقة، أبرز أنه من المؤمل أن تنطلق الاشغال خلال النصف الثاني من سنة 2026، مبينا أن إطارات مكتب الدراسات الدولي المكلف من قبل الديوان الوطني للتطهير، تواصل النظر في الفرضيات الممكنة والعملية لإعداد الدراسة الخاصة بربط كافة المناطق والتجمعات السكنية التابعة لبلدية سيدي الجديدي بشبكة الصرف الصحي.وتابع عباس، ان بلدية سيدي الجديدي تسعى للحصول على شهادة الجودة "مرحبا"، حيث ستقدم قريبا الصفقة الخاصة بهذا المشروع لمكتب دراسات لاعتماد هذه الشهادة التي ترتكز على معايير ومقاييس مضبوطة لتحسين نوعية خدمات الاستقبال بالإدارات والفضاءات المخصصة لاستقبال المواطنينوتعد بلدية سيدي الجديدي من بين الأربع بلديات المحدثة بولاية نابل، بالإضافة الى بلدية فندق الجديد سلتان وبلدية تازغران زاوزية المقايز وبلدية بوشراي الشريفات، وهي تضم حوالي 15 ألف ساكن وتمتد على 21 ألف هكتار وتشمل مناطق سيدي حماد والبسباسية وسيدي الجديدي وحمام بنت الجديدي والدويخلة والمنشار والمزيرعة ولطرش.