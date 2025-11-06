Babnet   Latest update 23:08 Tunis

كونكت القيروان تنظم يوم الخميس 13 نوفمبر يوما اعلاميا حول فرص التمويل لدعم المشاريع التنموية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025
      
تنظم "كونكت" القيروان، يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، يوما اعلاميا حول فرص التمويل لدعم المشاريع التنموية

ويعد هذا اليوم مناسبة هامة للفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات ورواد الاعمال للاطلاع على مختلف آليات التمويل لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في تطوير المشاريع التنموية ودعم الاستثمار في مختلف الجهات .



وسيتم، أيضا خلال هذا اليوم التعريف بمميزات وخدمات خط التمويل 55 وتوضيح اجراءات الترشح للحصول على التمويل فضلا عن تقديم المعلومات الضرورية للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا الخط

ويتضمن البرنامج تقديم عرض حول البرنامج الداعم للتنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في تونس من قبل الصندوق الذي يوفر الدعم المالي للاستثمارات الخاصة بمشاريع الفلاحة والصيد البحري المستدامة.

وكانت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، قد دعت جميع المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الى الانخراط والمشاركة الفعالة في الايام الجهوية الاعلامية المخصصة للتعريف بخط التمويل 55 التي انتظمت بعدد ولايات الجمهورية وذلك بهدف دعم وتمويل المشاريع والمبادرات التنموية على المستوى الجهوي.


