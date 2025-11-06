زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 33 مليون دينار لبناء وتجهيز محطة تطهير لمعالجة المياه المستعملة بمدينة جبل الوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5122528047f3.14201859_feoiqlhkpnjmg.jpg width=100 align=left border=0>

خصص الديوان الوطني للتطهيراعتمادا بقيمة 33 مليون دينار، لبناء وتجهيز محطة تطهير لمعالجة المياه المستعملة بمدينة جبل الوسط من ولاية زغوان، على مساحة 5ر4 هكتارات، وهي المحطة الثانية التي يقوم الديوان بإنجازها في السنة الجارية، بعد الانطلاق خلال شهر أوت الماضي في بناء محطة مماثلة ببئر مشارقة بكلفة أشغال قدرت بحوالي 31 مليون دينار.



وأوضح المدير الجهوي لديوان التطهيرمحمود الهذيلي في هذا السياق لـصحفي "وات" أن مشروع محطة جبل الوسط يتضمن إنجاز محطة ضخ لتحويل المياه المستعملة من التجمعات السكنية بجبل الوسط إلى محطة المعالجة عبر قنوات تصريف بطول 4 كيلومترات مع ربط بعض المساكن بشبكة التطهير، وأبرز أن المشروع بلغ مرحلة إعداد الصفقة ومن المؤمل أن تنطلق الأشغال قبل موفى السنة الحالية، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي.