Babnet   Latest update 15:19 Tunis

زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 33 مليون دينار لبناء وتجهيز محطة تطهير لمعالجة المياه المستعملة بمدينة جبل الوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5122528047f3.14201859_feoiqlhkpnjmg.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 14:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
خصص الديوان الوطني للتطهيراعتمادا بقيمة 33 مليون دينار، لبناء وتجهيز محطة تطهير لمعالجة المياه المستعملة بمدينة جبل الوسط من ولاية زغوان، على مساحة 5ر4 هكتارات، وهي المحطة الثانية التي يقوم الديوان بإنجازها في السنة الجارية، بعد الانطلاق خلال شهر أوت الماضي في بناء محطة مماثلة ببئر مشارقة بكلفة أشغال قدرت بحوالي 31 مليون دينار.

وأوضح المدير الجهوي لديوان التطهيرمحمود الهذيلي في هذا السياق لـصحفي "وات" أن مشروع محطة جبل الوسط يتضمن إنجاز محطة ضخ لتحويل المياه المستعملة من التجمعات السكنية بجبل الوسط إلى محطة المعالجة عبر قنوات تصريف بطول 4 كيلومترات مع ربط بعض المساكن بشبكة التطهير، وأبرز أن المشروع بلغ مرحلة إعداد الصفقة ومن المؤمل أن تنطلق الأشغال قبل موفى السنة الحالية، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318009


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-13
23°-15
24°-15
21°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    