البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: الجمعية النسائية بالساحل تصعد الى المربع الذهبي بفوزها على القرين الكويتي 32-24

Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 12:18
      
تأهلت الجمعية النسائية بالساحل إلى الدور نصف النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات في نسختها السابعة، بعد فوزها المستحق على نادي القرين الكويتي بنتيجة 32-24، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بمدينة الحمامات، التي تحتضن البطولة من 1 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وقدّمت لاعبات الساحل أداءً مميزًا على امتداد اللقاء، بفضل التنظيم الدفاعي المحكم والفعالية الهجومية، مما مكّن الفريق من حسم المباراة بفارق مريح.



وتم اختيار رؤى بويدة، حارسة مرمى الجمعية النسائية بالساحل، أفضل لاعبة في المباراة بعد تألقها اللافت وتصديها لعدة محاولات حاسمة.

ويُستكمل الدور ربع النهائي من البطولة وفق البرنامج التالي:

* نادي الرياضة النسائية بالمكنين × النبك السوري (س 13:00)
* النادي الإفريقي × قاسيون السوري (س 15:00)
* الجمعية النسائية بالحمامات × فتاة سلوى الكويتي (س 17:00)


الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
