الجزائر ومصر وتونس تؤكد أولوية أن تكون العملية السياسية في ليبيا بقيادة ليبية خالصة

أكد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، على ضرورة أن تكون العملية السياسية في ليبيا بقيادة وملكية ليبية خالصة، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي، بما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.



جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع آلية دول الجوار الثلاثي بشأن ليبيا، الذي استضافته الجزائر، حيث شدّد الوزراء على أن توحيد المؤسسات الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي يمثلان شرطًا أساسيًا لتهيئة المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.









ودعا الوزراء جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، واعتماد الحوار كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة، مجددين في الوقت نفسه رفضهم لأي تدخلات أجنبية، ومطالبتهم بـ سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.



