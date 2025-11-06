Babnet   Latest update 15:19 Tunis

قبلي: افتتاح مركز الصحراء الثقافي بقرية استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c7a5e4d2009.43436421_ekmiqlpfojghn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 14:34
      
افتتح خلال هذا الأسبوع مركز الصحراء الثقافي بالقرية الحرفية بمنطقة استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية والذي سيمثل فضاءا للتكوين  في المسرح والسينما مفتوحا على كافة ولايات الجمهورية وخاصة منها ولايات إقليم  الجنوب وفق ما أكده مؤسس ومدير هذا المركز حافظ خليفة صباح اليوم لوات

وأوضح المصدر ذاته ان مركز الصحراء الثقافي هو عبارة عن ثمرة مشروع ثقافي متكامل يعمل عليه منذ 5 سنوات كانت انطلاقته عبر تأسيس المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء ثم المهرجان الدولي للسينما في الصحراء في مسعى لتكريس ثقافة بديلة ومعاصرة تعتمد أساسا على التكوين باعتبار ان هذا الفضاء سيكون منارة من منارات   التكوين المسرحي والسينمائي ومقصد للفنون التشكيليين والنحاتين والشعراء  الى جانب كونه سيمثل مكانا لإحتضان التربصات والاقامات الفنية



كما بين حافظ خليفة ان هذا الفضاء هو بالأساس قرية حرفية   تم احداثها منذ 7 سنوات الا انها ضلت مغلقة  لعدم اقبال الحرفيات على تسوغ محلات بها وهو ما دفعه الى التقدم بطلب للسلط الجهوية قصد تسوغ هذا الفضاء الذي تم فتحه بعد استكمال الإجراءات القانونية لعملية التسوغ لكافة الطاقات الشابة بالبلاد التونسية عموما وبإقليم الجنوب التونسي على وجه الخصوص  خاصة قرية استفطيمي تتوسط عديد الولايات ومنها قبلي وقفصة  وقابس
وفي ذات الاطار افاد المصدر ذاته بان هذا المركز سينفتح امام كافة المبادرات لإقامة المعارض  والاقامات التكوينية الفنية في السينما وفي المجال السمعي البصري فضلا عن التكوين في الجانب الكورغرافي والمسرحي علاوة على  احتواء هذا الفضاء على قاعة عروض ستمكن من تقديم عديد الاعمال في مختلف المجالات لأهالي قرية استفطيمي ولقاصدي هذا الفضاء من كافة ربوع الولاية ومن خارجها باعتباره سيمثل مركزا استراتيجيا للالتقاء والتقاطع  الثقافي
وفي جانب اخر أوضح حافظ خليفة انه ورغم تسمية هذا الفضاء بمركز الصحراء الثقافي الا انه لن يكون مسبوغا بالطابع الثقافي الصحراوي فقط  ذلك ان المشروع الذي يعمل عليه يرمي لفتح مجال للإبداع الجديد حتى يكون هذا  المركز بوابة للمبدعين  والحرفيين والحرفيات بهذه الربوع  للتعريف بأعمالهم في كافة المجالات في طابع معاصر  ينبع من الهوية الصحراوية ولا .يتوقف عند الاعمال المجترة  التي تعود عليها المتلقي من اجل إعطاء نظرة أخرى على مبدعي الصحراء على حد تعبيره


