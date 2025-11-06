Babnet   Latest update 13:43 Tunis

التمديد بصفة استثنائية في آجال مطالب المنح الجامعية إلى غاية 25 نوفمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/onou.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 13:43 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تم بصفة استثنائية التمديد في آجال تقديم مطالب المنح الجامعية إلى غاية 25 نوفمبر الجاري حسب ما جاء في بلاغ للديوان على صفحته على فيسبوك.

ولفت بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال ان هذا الإجراء يهم بالخصوص الطلبة الذين لم يتقدموا إلى حد اليوم بمطالب منح جامعية (منح طلبة جدد- تجديد منحة ومنح الطلبة القدامي غير الممنوحين سابقا).



ودعا الديوان جميع الطلبة المعنيين بهذا الإعلان إلى الإسراع بتسجيل مطالبهم عبر موقع الديوان www.ooun.rnu.tn قبل انتهاء الآجال المحددة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317993


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
23°-16
25°-14
21°-14
22°-16
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    