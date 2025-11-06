التمديد بصفة استثنائية في آجال مطالب المنح الجامعية إلى غاية 25 نوفمبر الجاري

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تم بصفة استثنائية التمديد في آجال تقديم مطالب المنح الجامعية إلى غاية 25 نوفمبر الجاري حسب ما جاء في بلاغ للديوان على صفحته على فيسبوك.



ولفت بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال ان هذا الإجراء يهم بالخصوص الطلبة الذين لم يتقدموا إلى حد اليوم بمطالب منح جامعية (منح طلبة جدد- تجديد منحة ومنح الطلبة القدامي غير الممنوحين سابقا).









ودعا الديوان جميع الطلبة المعنيين بهذا الإعلان إلى الإسراع بتسجيل مطالبهم عبر موقع الديوان www.ooun.rnu.tn قبل انتهاء الآجال المحددة.