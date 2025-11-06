Babnet   Latest update 13:43 Tunis

المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة: دورة تدريبية من اجل صون الذاكرة العربية والإفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c4f27d1ee94.65706955_ehnpikflgqjmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 13:41
      
اختتم المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة بالتعاون مع المعهد الثقافي الافريقي العربي بباماكو امس الاربعاء دورة تدريبية دولية في مجال صيانة وترميم المخطوطات
وشارك في هذه الدورة، وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، طلبة من دول افريقية وعربية ،على غرار موريتانيا وليبيا وتونس والنيجر وكوت ديفوار وسينغال ومالي وغمبيا وبوركينافاسو، حيث استفادوا من الورشات التطبيقية والمحاضرات العلمية في مجال صيانة وترميم المخطوطات

وتأتي هذه الدورة في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على تراثنا الفكري والحضاري، وصون الذاكرة العربية والإفريقية، وضمن مسارٍ متواصلٍ من العمل العلمي الهادف إلى صون المخطوطات وحمايتها من التدهور والنسيان، وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال الحيوي، إذ تمثل المخطوطات ذاكرة الأمة وجسر تواصلٍ حضاريّ بين الأجيال

ويعمل المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة من ولاية القيروان على الحفاظ على الرصيد الوطني من المخطوطات العتيقة

كما تحصل المخبر بتاريخ 5 أكتوبر 2025 على جائزة مؤسسة العام في العمل التراثي العربي التي يسندها معهد المخطوطات العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية


الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
