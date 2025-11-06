المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة: دورة تدريبية من اجل صون الذاكرة العربية والإفريقية

اختتم المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة بالتعاون مع المعهد الثقافي الافريقي العربي بباماكو امس الاربعاء دورة تدريبية دولية في مجال صيانة وترميم المخطوطاتوشارك في هذه الدورة، وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، طلبة من دول افريقية وعربية ،على غرار موريتانيا وليبيا وتونس والنيجر وكوت ديفوار وسينغال ومالي وغمبيا وبوركينافاسو، حيث استفادوا من الورشات التطبيقية والمحاضرات العلمية في مجال صيانة وترميم المخطوطاتوتأتي هذه الدورة في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على تراثنا الفكري والحضاري، وصون الذاكرة العربية والإفريقية، وضمن مسارٍ متواصلٍ من العمل العلمي الهادف إلى صون المخطوطات وحمايتها من التدهور والنسيان، وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال الحيوي، إذ تمثل المخطوطات ذاكرة الأمة وجسر تواصلٍ حضاريّ بين الأجيال