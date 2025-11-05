النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي: برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين خلال الاسبوع الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909cf3756a3b4.22484456_qhflmipoejkgn.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في منافسات النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بوفد يضم 51 رياضيا (33 من الرجال و18 من السيدات) في 13 اختصاصا رياضيا.

وفي ما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين خلال الأسبوع الأول:







الجيدو



السبت 8 نوفمبر – قاعة ملعب الأمير فيصل بن فهد



* س7 (توقيت تونس)

• 48 كغ سيدات (تصفيات): أميمة البديوي

• 73 كغ رجال (تصفيات): علاء الدين بن شلبي

* س15 (توقيت تونس)

• 48 كغ سيدات (النهائيات)

• 73 كغ رجال (النهائيات)



الأحد 9 نوفمبر – قاعة ملعب الأمير فيصل بن فهد



* س7 (توقيت تونس)

• 78 كغ سيدات (تصفيات): أريج ع اب

• +78 كغ سيدات (تصفيات): سوار الذوادي

• 100 كغ رجال (تصفيات): قصي بن غرس

* س15 (توقيت تونس)

• 78 كغ سيدات (النهائيات)

• +78 كغ سيدات (النهائيات)

• 100 كغ رجال (النهائيات): قصي بن غرس



رفع الأثقال

السبت 8 نوفمبر – البوليفار أرينا



* س7 (توقيت تونس) • 60 كغ رجال (تصفيات): إدريس ورثي



الأحد 9 نوفمبر



* س7 (توقيت تونس) • 71 كغ رجال (تصفيات): أيوب سالم



السباحة

السبت 8 نوفمبر – مسبح المركب الأولمبي



* س8 (توقيت تونس)

• 800 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش

• 400 م أربع سباحات رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد

* س16 (توقيت تونس)

• 800 م سباحة حرة سيدات (نهائي)

• 400 م أربع سباحات رجال (نهائي)



الأحد 9 نوفمبر



* س8 (توقيت تونس) • 200 م أربع سباحات رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد

* س16 (توقيت تونس)

• 200 م أربع سباحات رجال (نهائي)

• 100 م سباحة على الظهر رجال (تصفيات ونهائي): محمد ياسين بن عباس



الاثنين 10 نوفمبر



* س8 (توقيت تونس) • 200 م فراشة رجال (تصفيات): بلحسن بن ميلاد

* س14 (توقيت تونس) • 200 م فراشة رجال (نهائي)



الثلاثاء 11 نوفمبر



* س8 (توقيت تونس) • 200 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش

* س16 (توقيت تونس) • 200 م سباحة حرة سيدات (نهائي)



الأربعاء 12 نوفمبر



* س8 (توقيت تونس)

• 200 م سباحة على الظهر رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس

• 400 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش

* س16 (توقيت تونس)

• 200 م سباحة على الظهر رجال (نهائي)

• 100 م فراشة رجال (نهائي): بلحسن بن ميلاد

• 400 م سباحة حرة سيدات (نهائي): جميلة بولكباش



الرياضات الإلكترونية

الثلاثاء 11 نوفمبر – البوليفار أرينا 2



* س9 (توقيت تونس) • تصفيات لعبة "تيكان 8": محمد شاهين تركي



الأربعاء 12 نوفمبر



* س9 (توقيت تونس) • نهائي "تيكان 8"



الكاراتي

الأربعاء 12 نوفمبر – قاعة مالاز للرياضات الدفاعية



* س7 (توقيت تونس)

• 61 كغ سيدات (تصفيات وتدارك): وفاء محجوب

• س15 و30 د: نزال الميدالية البرونزية

• س17: نزال الميدالية الذهبية

* س12 و30 د (توقيت تونس)

• +68 كغ سيدات (تصفيات وتدارك): إسراء بن الطيب

• س16 و10 د: نزال الميدالية البرونزية

