Babnet   Latest update 16:11 Tunis

النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي: برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين خلال الاسبوع الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909cf3756a3b4.22484456_qhflmipoejkgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 16:00 قراءة: 2 د, 27 ث
      
تشارك تونس في منافسات النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بوفد يضم 51 رياضيا (33 من الرجال و18 من السيدات) في 13 اختصاصا رياضيا.
وفي ما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين خلال الأسبوع الأول:


الجيدو

السبت 8 نوفمبر – قاعة ملعب الأمير فيصل بن فهد

* س7 (توقيت تونس)
• 48 كغ سيدات (تصفيات): أميمة البديوي
• 73 كغ رجال (تصفيات): علاء الدين بن شلبي
* س15 (توقيت تونس)
• 48 كغ سيدات (النهائيات)
• 73 كغ رجال (النهائيات)

الأحد 9 نوفمبر – قاعة ملعب الأمير فيصل بن فهد

* س7 (توقيت تونس)
• 78 كغ سيدات (تصفيات): أريج ع اب
• +78 كغ سيدات (تصفيات): سوار الذوادي
• 100 كغ رجال (تصفيات): قصي بن غرس
* س15 (توقيت تونس)
• 78 كغ سيدات (النهائيات)
• +78 كغ سيدات (النهائيات)
• 100 كغ رجال (النهائيات): قصي بن غرس

رفع الأثقال

السبت 8 نوفمبر – البوليفار أرينا

* س7 (توقيت تونس) • 60 كغ رجال (تصفيات): إدريس ورثي

الأحد 9 نوفمبر

* س7 (توقيت تونس) • 71 كغ رجال (تصفيات): أيوب سالم

السباحة

السبت 8 نوفمبر – مسبح المركب الأولمبي

* س8 (توقيت تونس)
• 800 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش
• 400 م أربع سباحات رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد
* س16 (توقيت تونس)
• 800 م سباحة حرة سيدات (نهائي)
• 400 م أربع سباحات رجال (نهائي)

الأحد 9 نوفمبر

* س8 (توقيت تونس) • 200 م أربع سباحات رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد
* س16 (توقيت تونس)
• 200 م أربع سباحات رجال (نهائي)
• 100 م سباحة على الظهر رجال (تصفيات ونهائي): محمد ياسين بن عباس

الاثنين 10 نوفمبر

* س8 (توقيت تونس) • 200 م فراشة رجال (تصفيات): بلحسن بن ميلاد
* س14 (توقيت تونس) • 200 م فراشة رجال (نهائي)

الثلاثاء 11 نوفمبر

* س8 (توقيت تونس) • 200 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش
* س16 (توقيت تونس) • 200 م سباحة حرة سيدات (نهائي)

الأربعاء 12 نوفمبر

* س8 (توقيت تونس)
• 200 م سباحة على الظهر رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس
• 400 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش
* س16 (توقيت تونس)
• 200 م سباحة على الظهر رجال (نهائي)
• 100 م فراشة رجال (نهائي): بلحسن بن ميلاد
• 400 م سباحة حرة سيدات (نهائي): جميلة بولكباش

الرياضات الإلكترونية

الثلاثاء 11 نوفمبر – البوليفار أرينا 2

* س9 (توقيت تونس) • تصفيات لعبة "تيكان 8": محمد شاهين تركي

الأربعاء 12 نوفمبر

* س9 (توقيت تونس) • نهائي "تيكان 8"

الكاراتي

الأربعاء 12 نوفمبر – قاعة مالاز للرياضات الدفاعية

* س7 (توقيت تونس)
• 61 كغ سيدات (تصفيات وتدارك): وفاء محجوب
• س15 و30 د: نزال الميدالية البرونزية
• س17: نزال الميدالية الذهبية
* س12 و30 د (توقيت تونس)
• +68 كغ سيدات (تصفيات وتدارك): إسراء بن الطيب
• س16 و10 د: نزال الميدالية البرونزية
• س17 و40 د: نزال الميدالية الذهبية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317943


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    