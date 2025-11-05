النسخة السادسة لالعاب التضامن الاسلامي: برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين خلال الاسبوع الاول
تشارك تونس في منافسات النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بوفد يضم 51 رياضيا (33 من الرجال و18 من السيدات) في 13 اختصاصا رياضيا.
وفي ما يلي برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين خلال الأسبوع الأول:
الجيدوالسبت 8 نوفمبر – قاعة ملعب الأمير فيصل بن فهد
* س7 (توقيت تونس)
• 48 كغ سيدات (تصفيات): أميمة البديوي
• 73 كغ رجال (تصفيات): علاء الدين بن شلبي
* س15 (توقيت تونس)
• 48 كغ سيدات (النهائيات)
• 73 كغ رجال (النهائيات)
الأحد 9 نوفمبر – قاعة ملعب الأمير فيصل بن فهد
* س7 (توقيت تونس)
• 78 كغ سيدات (تصفيات): أريج ع اب
• +78 كغ سيدات (تصفيات): سوار الذوادي
• 100 كغ رجال (تصفيات): قصي بن غرس
* س15 (توقيت تونس)
• 78 كغ سيدات (النهائيات)
• +78 كغ سيدات (النهائيات)
• 100 كغ رجال (النهائيات): قصي بن غرس
رفع الأثقالالسبت 8 نوفمبر – البوليفار أرينا
* س7 (توقيت تونس) • 60 كغ رجال (تصفيات): إدريس ورثي
الأحد 9 نوفمبر
* س7 (توقيت تونس) • 71 كغ رجال (تصفيات): أيوب سالم
السباحةالسبت 8 نوفمبر – مسبح المركب الأولمبي
* س8 (توقيت تونس)
• 800 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش
• 400 م أربع سباحات رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد
* س16 (توقيت تونس)
• 800 م سباحة حرة سيدات (نهائي)
• 400 م أربع سباحات رجال (نهائي)
الأحد 9 نوفمبر
* س8 (توقيت تونس) • 200 م أربع سباحات رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد
* س16 (توقيت تونس)
• 200 م أربع سباحات رجال (نهائي)
• 100 م سباحة على الظهر رجال (تصفيات ونهائي): محمد ياسين بن عباس
الاثنين 10 نوفمبر
* س8 (توقيت تونس) • 200 م فراشة رجال (تصفيات): بلحسن بن ميلاد
* س14 (توقيت تونس) • 200 م فراشة رجال (نهائي)
الثلاثاء 11 نوفمبر
* س8 (توقيت تونس) • 200 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش
* س16 (توقيت تونس) • 200 م سباحة حرة سيدات (نهائي)
الأربعاء 12 نوفمبر
* س8 (توقيت تونس)
• 200 م سباحة على الظهر رجال (تصفيات): محمد ياسين بن عباس
• 400 م سباحة حرة سيدات (تصفيات): جميلة بولكباش
* س16 (توقيت تونس)
• 200 م سباحة على الظهر رجال (نهائي)
• 100 م فراشة رجال (نهائي): بلحسن بن ميلاد
• 400 م سباحة حرة سيدات (نهائي): جميلة بولكباش
الرياضات الإلكترونيةالثلاثاء 11 نوفمبر – البوليفار أرينا 2
* س9 (توقيت تونس) • تصفيات لعبة "تيكان 8": محمد شاهين تركي
الأربعاء 12 نوفمبر
* س9 (توقيت تونس) • نهائي "تيكان 8"
الكاراتيالأربعاء 12 نوفمبر – قاعة مالاز للرياضات الدفاعية
* س7 (توقيت تونس)
• 61 كغ سيدات (تصفيات وتدارك): وفاء محجوب
• س15 و30 د: نزال الميدالية البرونزية
• س17: نزال الميدالية الذهبية
* س12 و30 د (توقيت تونس)
• +68 كغ سيدات (تصفيات وتدارك): إسراء بن الطيب
• س16 و10 د: نزال الميدالية البرونزية
• س17 و40 د: نزال الميدالية الذهبية
