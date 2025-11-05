محطة القيروان للطاقة الشمسية تدخل حيز الاستغلال موفى نوفمبر وتضخ 230 ميغاواط سنوياً في الشبكة الوطنية

وات - من المنتظر أن تدخل محطة القيروان للطاقة الشمسية موفى نوفمبر الجاري حيز الاستغلال، وأن تنطلق في ضخ منتوجها وتحويله إلى الشبكة الكهربائية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، المشتري الحصري لها، وفق ما أكده الصحبي عمارة، المدير العام للشركة الخاصة المالكة لمشروع المحطة بالسبيخة من ولاية القيروان، اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وتنتج المحطة، التي تمتد على نحو 200 هكتار وانطلقت أشغالها منذ خريف السنة المنقضية، نحو 230 ميغاواط سنويًا، أي ما يعادل 1.3 بالمائة من حاجيات تونس السنوية للطاقة.



وتستورد تونس سنويًا نحو، وهو ما يجعل من المحطة التي ناهزت أشغالهامساهمًا هامًا في التخفيض من واردات تونس للغاز الطبيعي بنحو، فضلًا عن أن هذا المشروع، وهو، يمثل أحد أبرز، ويمنح تونس انطلاقة جديدة نحووسيساهم هذا الإنتاج، إلى جانب، فيالتي عادة ما تتزامن مع فترات الذروة في فصل الصيف. كما سيُخفض إنتاج المحطة، التي بلغت تكاليف إنجازها نحو، منبنحو، ومن شأنه أنويحفزهم على بعث مشاريع ذات طاقة إنتاجية وتشغيلية عالية، بما يعززوللمحطة مزايا بيئية أخرى، إذ تم تحويلإلى أراضٍ منتجة للطاقة الصديقة للبيئة عبر تركيز نحو، في انتظار استكمال. كما تم، ولأول مرة في تونس، تركيزعبارة عنشملت كابلات الجهد العالي الناقلة للكهرباء، لحماية الطيور من الاحتراق والحفاظ على، إضافة إلىبفضل غياب الانبعاثات والضجيج والروائح، وضمانمن خلالبعد اكتمال عمرها الافتراضي، الذي يتزامن مع نهايةوتلعب المحطة دورًافي جهة تعرف، إذ استقبلت منذ انطلاق الأشغال نحو، من بينهموأكثر من نصفهم من. كما قامت إدارة الشركةلإعدادهم لبعث مشاريع صغرى في تركيب اللوحات الفوطوضوئية أو للعمل لدى شركات مماثلة، إلى جانبالذين كانوا يستغلون الأرض قبل تركيز المحطة عبروتعزيز بعض المستوصفات والمدارس القريبة، وفق ما أكدته، المهندسة المسؤولة عن الملف البيئي والاجتماعي بالشركة.وفي ظل الإمكانات الهائلة، يأمل أصحاب الشركة فيوتوسيع استثماراتهم في مشاريع جديدة، خاصة أنيسمح، بغض النظر عن المسافة بينوتسعىإلى رفعمن حاجياتها السنوية في أفق، وهو هدف طموح مرتبط بمدى